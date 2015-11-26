сегодня



JOHN 5 : «Из-за COVID я потерял ряд близких друзей»



JOHN 5 в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, почему решил отменить ранее запланированный на этот год тур:



«Если быть до конца честным на тысячу процентов, я потерял нескольких очень близких друзей из-за COVID. И это было просто безумие и полный дец. А я намеревался гастролировать в местах, где собиралось бы много людей. И я люблю встречаться с людьми — я люблю с ними здороваться, люблю обнимашки. И я не хотел их в чем-то ограничивать, не хотел ситуации из серии: "Стопэ, приятель, сдай назад". Потому что я тоже хочу поздороваться и нормально общаться. Так что я просто подожду до весны, пока всё, надеюсь, не успокоится, и я смогу поехать туда, куда хочу, и сделать всё правильно, при этом комфортно себя ощущая.



Гастроли должны быть чем-то весёлым; я люблю их больше всего на свете. Я не хочу рассматривать их как работу или что-то стрессовое. Вот почему я решил подождать ещё немного. Потому что очень скоро всё будет хорошо. Я не доктор и не учёный — это точно — но я и правда верю, что всё будет хорошо в следующем году... Мы должны сохранять такой образ мыслей, потому что если у нас его не будет, будет очень, очень тяжело».







</div>





+0 -0



просмотров: 326

