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John 5

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16 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Из-за COVID я потерял ряд близких друзей»

4 ноя 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

1 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Первый и последний раз я пил с Даймом»

6 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о возвращении на сцену

1 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a

24 сен 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

27 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполнил трек, записанный с DAVE'ом MUSTAINE'ом

25 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполняет попурри RUSH, ZZ TOP, BLACK SABBATH, THE POLICE, METALLICA

21 июл 2021 : 		 DAVE MUSTAINE на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES

29 июн 2021 : 		 PETER CRISS на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES

28 ноя 2020 : 		 JOHN 5 рассказывает о своей коллекции KISS

31 авг 2020 : 		 Трейлер концертного релиза JOHN 5

25 июн 2020 : 		 JOHN 5 на карантине

8 июн 2020 : 		 CHARLIE BENANTE и JOHN 5 исполнили кавер KISS

6 апр 2020 : 		 Обучающее видео от JOHN 5

14 дек 2019 : 		 JOHN 5 AND THE CREATURES планируют выпустить концертный альбом

3 сен 2019 : 		 JOE BONAMASSA присоединился к JOHN 5 для исполнения песни Джими Хендрикса

2 авг 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

2 апр 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

4 мар 2019 : 		 ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES

3 мар 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

23 фев 2019 : 		 JOHN 5 выпустит альбом летом

2 фев 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

29 янв 2019 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к JOHN 5

2 янв 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

17 ноя 2018 : 		 Новый альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в 2019
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JOHN 5: «Из-за COVID я потерял ряд близких друзей»



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JOHN 5 в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, почему решил отменить ранее запланированный на этот год тур:

«Если быть до конца честным на тысячу процентов, я потерял нескольких очень близких друзей из-за COVID. И это было просто безумие и полный дец. А я намеревался гастролировать в местах, где собиралось бы много людей. И я люблю встречаться с людьми — я люблю с ними здороваться, люблю обнимашки. И я не хотел их в чем-то ограничивать, не хотел ситуации из серии: "Стопэ, приятель, сдай назад". Потому что я тоже хочу поздороваться и нормально общаться. Так что я просто подожду до весны, пока всё, надеюсь, не успокоится, и я смогу поехать туда, куда хочу, и сделать всё правильно, при этом комфортно себя ощущая.

Гастроли должны быть чем-то весёлым; я люблю их больше всего на свете. Я не хочу рассматривать их как работу или что-то стрессовое. Вот почему я решил подождать ещё немного. Потому что очень скоро всё будет хорошо. Я не доктор и не учёный — это точно — но я и правда верю, что всё будет хорошо в следующем году... Мы должны сохранять такой образ мыслей, потому что если у нас его не будет, будет очень, очень тяжело».

JOHN 5:





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