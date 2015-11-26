1 ноя 2021



JOHN 5 : «Первый и последний раз я пил с Даймом»



JOHN 5 в рамках беседы в программе "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" рассказал, что единственный раз, когда он пил в туре, был случай с Даймом:



«Единственный раз, когда я выпил — единственный раз — мы были в туре, это был тур по "Mechanical Animals", и как-то приехали ребята из PANTERA. Было уже очень поздно, я лежал в постели, свернувшись калачиком [на своей койке] и спал. И мы должны были добраться до следующего города. И они сказали: "Ладно, нам пора". А Дайм такой, типа: "Я не уйду, пока мы не жахнем ещё шотик". И они ответили: "Ладно, давайте ещё по одной". А он такой: "Иди, позови 5. Он тоже должен выпить". [Они ему]: "Он не пьёт". [А тот]: "Я не уйду, пока он не выйдет сюда и не выпьет". И мне пришлось встать, потому что я хотел со всем побыстрее покончить. И это был тот самый "Black Tooth [Grin]". Я выпил это, и мне показалось, что меня ударили ножом в живот... Но это был единственный раз, когда я когда-либо пил».







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