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John 5

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1 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Первый и последний раз я пил с Даймом»

6 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о возвращении на сцену

1 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a

24 сен 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

27 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполнил трек, записанный с DAVE'ом MUSTAINE'ом

25 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполняет попурри RUSH, ZZ TOP, BLACK SABBATH, THE POLICE, METALLICA

21 июл 2021 : 		 DAVE MUSTAINE на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES

29 июн 2021 : 		 PETER CRISS на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES

28 ноя 2020 : 		 JOHN 5 рассказывает о своей коллекции KISS

31 авг 2020 : 		 Трейлер концертного релиза JOHN 5

25 июн 2020 : 		 JOHN 5 на карантине

8 июн 2020 : 		 CHARLIE BENANTE и JOHN 5 исполнили кавер KISS

6 апр 2020 : 		 Обучающее видео от JOHN 5

14 дек 2019 : 		 JOHN 5 AND THE CREATURES планируют выпустить концертный альбом

3 сен 2019 : 		 JOE BONAMASSA присоединился к JOHN 5 для исполнения песни Джими Хендрикса

2 авг 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

2 апр 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

4 мар 2019 : 		 ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES

3 мар 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

23 фев 2019 : 		 JOHN 5 выпустит альбом летом

2 фев 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

29 янв 2019 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к JOHN 5

2 янв 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

17 ноя 2018 : 		 Новый альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в 2019

21 апр 2018 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился к JOHN 5 на сцене

14 апр 2018 : 		 SEBASTIAN BACH, STEPHEN PEARCY присоединились на сцене к JOHN 5
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|||| 1 ноя 2021

JOHN 5: «Первый и последний раз я пил с Даймом»



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JOHN 5 в рамках беседы в программе "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" рассказал, что единственный раз, когда он пил в туре, был случай с Даймом:

«Единственный раз, когда я выпил — единственный раз — мы были в туре, это был тур по "Mechanical Animals", и как-то приехали ребята из PANTERA. Было уже очень поздно, я лежал в постели, свернувшись калачиком [на своей койке] и спал. И мы должны были добраться до следующего города. И они сказали: "Ладно, нам пора". А Дайм такой, типа: "Я не уйду, пока мы не жахнем ещё шотик". И они ответили: "Ладно, давайте ещё по одной". А он такой: "Иди, позови 5. Он тоже должен выпить". [Они ему]: "Он не пьёт". [А тот]: "Я не уйду, пока он не выйдет сюда и не выпьет". И мне пришлось встать, потому что я хотел со всем побыстрее покончить. И это был тот самый "Black Tooth [Grin]". Я выпил это, и мне показалось, что меня ударили ножом в живот... Но это был единственный раз, когда я когда-либо пил».

JOHN 5 Says The Only Time He Ever Drank Alcohol On Tour Was With Late PANTERA Guitarist DIMEBAG





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Corpsegrinder04


1 ноя 2021, 16:06		Кто не курит и не пьет, тот и в жопу не даёт. (С) Tomas Zwijsen.

Svarg_1349


1 ноя 2021, 16:42		Ого. Не знал, что Джон такой трезвенник.

Kliops144


1 ноя 2021, 16:49		-->Svarg_1349

Ну дык почему он и ливнул в конце концов от наркотов из ММ.


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