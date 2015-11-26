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John 5

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2 апр 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

4 мар 2019 : 		 ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES

3 мар 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

23 фев 2019 : 		 JOHN 5 выпустит альбом летом

2 фев 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

29 янв 2019 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к JOHN 5

2 янв 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

17 ноя 2018 : 		 Новый альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в 2019

21 апр 2018 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился к JOHN 5 на сцене

14 апр 2018 : 		 SEBASTIAN BACH, STEPHEN PEARCY присоединились на сцене к JOHN 5

2 мар 2018 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления JOHN 5

28 янв 2018 : 		 Концертный трек JOHN 5 AND THE CREATURES

4 дек 2017 : 		 Концертный альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в январе

18 окт 2017 : 		 Кавер-версия METALLICA от JOHN 5

6 мар 2017 : 		 JOHN 5 открыл тур

3 янв 2017 : 		 Новый альбом JOHN 5 выйдет весной

1 авг 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

1 май 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

1 апр 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

11 мар 2016 : 		 Полный концерт JOHN 5

2 мар 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

1 фев 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

2 янв 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

11 дек 2015 : 		 Обложка нового сингла JOHN 5

3 дек 2015 : 		 JOHN 5 встретит новый год новым видео

10 ноя 2015 : 		 JOHN 5 исполнил кавер-версию хита Майкла Джексона
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES



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"Midnight Mass", новое видео группы JOHN 5 AND THE CREATURES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Invasion".



JOHN 5 AND THE CREATURES:






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