сегодня



Новое видео JOHN 5



"Land Of The Misfit Toys", новое видео группы JOHN 5, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sinner.



Трек-лист:



01. Welcome To The Island



02. For I Have Sinned



03. Euphoria (feat. Carla Harvey)



04. Qué Pasa (feat. Dave Mustaine)



05. How High The Moon



06. Creepshow



07. Land Of The Misfit Toys



08. Crazy Little Thing Called Love



09. This Is How I Do It



10. Georgia On My Mind (feat. Peter Criss)













+0 -0



просмотров: 265