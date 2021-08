сегодня



JOHN 5 исполняет попурри RUSH, ZZ TOP, BLACK SABBATH, THE POLICE, METALLICA



JOHN 5 исполнил попурри из песен RUSH, ZZ TOP, BLACK SABBATH, THE POLICE, METALLICA и других на выступлении в Piere's Entertainment Center, Fort Wayne, IN, 18 августа.







+2 -1



( 1 ) просмотров: 598