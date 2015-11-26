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John 5

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6 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о возвращении на сцену

1 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a

24 сен 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

27 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполнил трек, записанный с DAVE'ом MUSTAINE'ом

25 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполняет попурри RUSH, ZZ TOP, BLACK SABBATH, THE POLICE, METALLICA

21 июл 2021 : 		 DAVE MUSTAINE на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES

29 июн 2021 : 		 PETER CRISS на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES

28 ноя 2020 : 		 JOHN 5 рассказывает о своей коллекции KISS

31 авг 2020 : 		 Трейлер концертного релиза JOHN 5

25 июн 2020 : 		 JOHN 5 на карантине

8 июн 2020 : 		 CHARLIE BENANTE и JOHN 5 исполнили кавер KISS

6 апр 2020 : 		 Обучающее видео от JOHN 5

14 дек 2019 : 		 JOHN 5 AND THE CREATURES планируют выпустить концертный альбом

3 сен 2019 : 		 JOE BONAMASSA присоединился к JOHN 5 для исполнения песни Джими Хендрикса

2 авг 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

2 апр 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

4 мар 2019 : 		 ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES

3 мар 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

23 фев 2019 : 		 JOHN 5 выпустит альбом летом

2 фев 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

29 янв 2019 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к JOHN 5

2 янв 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

17 ноя 2018 : 		 Новый альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в 2019

21 апр 2018 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился к JOHN 5 на сцене

14 апр 2018 : 		 SEBASTIAN BACH, STEPHEN PEARCY присоединились на сцене к JOHN 5

2 мар 2018 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления JOHN 5
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JOHN 5 — о возвращении на сцену



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JOHN 5 в рамках недавнего интервью рассказал о своих ощущениях от возвращения на сцену:

«Это забавно, потому что мы играли на таких больших концертах с таким количеством людей, а потом заходишь в лифт с парой человек, и ты такой: "О Боже. Я не знаю. Этот парень выглядит неважно. Что происходит? Мне лучше надеть маску", и всё в таком духе. А потом я задумался: "Как мы собираемся попадать на концерты, где будет 20 тысяч человек? Как мы попадём на эти концерты, где будет 30 тысяч человек?" И я смотрел на эти фотографии и думал: "Неужели это когда-нибудь повторится?" Так что когда мы вышли на сцену в Гранд-Рапидс, это было очень волнующе, потому что я был так счастлив.

Я люблю людей. Я люблю разговаривать с людьми. Я люблю разговаривать с фанатами. И мне нравится слушать их истории. Я знаю свои истории, всё такое. Но я люблю слушать истории людей, и я на самом деле очень скучал по людям. Поэтому, когда я вышел на сцену, это было так трогательно. Это было удивительное чувство. И я просто счастлив и польщён тем, что снова выступаю с концертами».

JOHN 5: Returning To Live Stage After A Year And A Half





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