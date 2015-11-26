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JOHN 5 — о возвращении на сцену



JOHN 5 в рамках недавнего интервью рассказал о своих ощущениях от возвращения на сцену:



«Это забавно, потому что мы играли на таких больших концертах с таким количеством людей, а потом заходишь в лифт с парой человек, и ты такой: "О Боже. Я не знаю. Этот парень выглядит неважно. Что происходит? Мне лучше надеть маску", и всё в таком духе. А потом я задумался: "Как мы собираемся попадать на концерты, где будет 20 тысяч человек? Как мы попадём на эти концерты, где будет 30 тысяч человек?" И я смотрел на эти фотографии и думал: "Неужели это когда-нибудь повторится?" Так что когда мы вышли на сцену в Гранд-Рапидс, это было очень волнующе, потому что я был так счастлив.



Я люблю людей. Я люблю разговаривать с людьми. Я люблю разговаривать с фанатами. И мне нравится слушать их истории. Я знаю свои истории, всё такое. Но я люблю слушать истории людей, и я на самом деле очень скучал по людям. Поэтому, когда я вышел на сцену, это было так трогательно. Это было удивительное чувство. И я просто счастлив и польщён тем, что снова выступаю с концертами».







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