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John 5

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JOHN 5 о любимом альбоме METALLICA



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В новом интервью для "Wired In The Empire" бывшего гитариста ROB'a ZOMBIE и нынешнего гитариста MÖTLEY CRÜE John'a 5 спросили, какой альбом METALLICA, по его мнению, лучше: "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets". Он ответил:

«Я бы выбрал "Master Of Puppets", и вот почему. У каждого своё мнение, но продюсирование... Я не хочу сказать, что песни лучше, чем на "Ride The Lightning", или песни "Ride The Lightning" лучше, чем на "Master", или что-то в этом роде, но продюсирование на "Master Of Puppets" просто великолепное. Оно просто запредельное. Я хочу сказать, что это совершенство. Альбом звучит потрясающе даже сегодня... Это по-настоящему замечательная запись. И все эти песни хорошо написаны и хорошо исполнены. Но всё дело в продюсировании. И потом, если уж заходить чуть дальше, — обложка. Боже мой, обложка "Master Of Puppets" — это прекрасное произведение искусства — она просто великолепна. И задняя обложка тоже классная. Так что я даже не знаю. Может, это только со мной так случилось, но я сначала купил "Ride The Lightning", а потом "Master Of Puppets". Да, именно так я бы и сказал».

Когда John'a 5 попросили назвать его любимую песню METALLICA, он сказал:

«Это странный выбор, но я люблю "...And Justice For All". Причина, по которой я люблю "...And Justice For All", — я был с METALLICA в туре "...And Justice For All" на многих концертах. Я подружился с этими ребятами. Я путешествовал с ними, и мы отрывались по полной. И я помню, как я играл вступление "...And Justice For All" с Кирком [Хэмметтом, гитаристом METALLICA], так что эта песня особенно запала мне в душу».

Интервьюер назвал интересным фактом, что John 5 выбрал песню из альбома "...And Justice For All", учитывая, что за последние три с половиной десятилетия он подвергался жёсткой критике за его звучание: отсутствие баса, жидкие гитары и тембр ударных, который автор AllMusic Стив Хьюи однажды описал как «щелчки». Гитарист согласился с ним:

«Безусловно. Но если бы сравнивать "...And Justice" и "Master", я бы выбрал "Master" просто за продюсирование. Но посмотрите на первые две пластинки KISS. Продюсирование было не очень хорошим — у них не было денег — но я бы не хотел услышать эти записи с отличным продюсированием. Мне нравится, что звучание примитивное. Мне нравится, что всё так. И я не знаю, захочу ли я услышать "...And Justice For All" с другим звучанием. Вряд ли вы бы хотели менять рецепт классической колы. Вы просто хотите, чтобы кола была такой, какая есть. "Мы можем внести улучшения следующим образом". А я привык к тому, что есть. Так я всё и запомнил».




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