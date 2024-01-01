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John 5

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JOHN 5: «Я очень уважаю и люблю MICK'a MARS'a»



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Гитарист MÖTLEY CRÜE John 5 рассказал в интервью Rock Feed о трёх новых песнях, которые он и его коллеги по группе записали в начале прошлого года с легендарным продюсером Бобом Роком, включая "Dogs Of War" и кавер-версию BEASTIE BOYS "(You Gotta) Fight For Your Right (To Party!)":

«Забавно, но я помню, что, как и вы, приходя на интервью, вы думаете: "Я знаю, как всё будет. Хорошо. Мы поговорим. Мы сделаем то-то и то-то". Вот так и я отправился в студию с этими ребятами. Я решил: "Ладно, я вроде как знаю, что это будет... Мы войдём в студию. Мы будем играть в контрольной комнате". Я сильно ошибался. Мы все оказались в живом зале, и я... Я не записывался в живом зале, когда все играют одновременно, со времён альбома [Marilyn'a Manson'a] "Holy Wood [In The Shadow Of The Valley Of Death]". И вот мы все оказались в живом зале, и я подумал: "Это будет круто. Это круто". Боб Рок был прямо в центре, Nikki [Sixx, басист MÖTLEY CRÜE] был здесь, я был там, Tommy [Lee, барабанщик MÖTLEY CRÜE] тоже. Это было невероятно. И мы все играли одновременно. Так что вы можете услышать практически живое исполнение. И я подумал, что это было очень необычно. Я действительно думал, что это необычно, потому что я не знал, что так получится... Они работали так над "Dr. Feelgood". Так что это было так круто. Это было действительно необычно.

Я думаю, важно сказать, что я очень уважаю и люблю Mick'a Mars'a. И я думаю, что если бы кто-то должен был занять его место, то Мик хотел бы, чтобы это сделал я, потому что я люблю музыку, я очень люблю Мика и люблю его соло, как и весь мир. И я думаю, что это важно. Я думаю, это очень важно, потому что я возношу его на пьедестал».




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