сегодня



Вокалист MR. BIG : «Я отчасти виноват, что мы так больше ничего и не сделали»



Eric Martin в рамках недавнего интервью рассказал о том, что, возможно, ещё будет что-то новое от MR. BIG:



«Когда Пэт умер, я был взбешён, опечален тем, что это случилось, и не знал, что будет с группой. Я был просто рассеян, когда это случилось.



С нами играл Matt Starr в качестве [основного] барабанщика, а Пэт играл на коктейльной установке на стороне и делал все фоновые вокальные партии. И он был великолепен. Он скончался, а у нас были забронированы несколько концертов — забронирован тур по Австралии с EXTREME. А ещё мы выступали в клубах и на фестивалях в Европе с FOZZY. И я посмотрел назад, а Пэта Торпи больше нет, есть только Matt. И для меня группа стала звучать совсем по-другому. Это была та же музыка, но совсем другое звучание, чем у MR. BIG. А потом мы перестали играть и обсуждали, может быть, найти другого барабанщика, чтобы провести последнее турне — последнее "прощай". И я предложил одного парня — его зовут Edu Cominato. Он был отличным барабанщиком. Он играл с Jeff'ом Scott'ом Soto и Geoff"ом Tate'ом. Он был феноменальным барабанщиком и умел петь. И он любил Пэта Торпи. И у него был приглушённый малый барабанх. Потом Paul [Gilbert, гитара] поехал в Южную Америку, провел несколько тренингов или концертов и встретился с Edu, и они играли вместе.



Я не знаю, что произошло. Мне начали звонить другие барабанщики. А я очень люблю Edu. И он, возможно, услышит это впервые. Я тот, кто заговорил о нём, и я в некотором роде обломал ему кайф. Другие барабанщики говорили: "О, я бы хотел сыграть на пластинке MR. BIG". И я думал о записи — я был уверен в том, что Edu будет играть на альбоме. Но я также думал — я и мой большой рот — я говорил: "Gregg Bissonette. Ray Luzier". Я называл все эти имена, и я мог точно сказать, что Billy и Paul были просто... Они тоже преодолевали скорбь. А я был слишком рассеянным. У меня не было своего мнения. Я сделал ещё один плохой выбор. Я думал, что это был отличный выбор, потому что это была дань уважения Пэту. Всем людям, которых любил Пэт, и тому пареньку в Южной Америке, который любил Пэта. Но я не мог принять решение. И я думаю, что Paul и Billy — в основном Paul — сказали: "Давайте просто возьмём передышку". И мы долго отдыхали. А потом случилась история с COVID, и я думал только об этом. Но да, возможно, я поставил крест на MR. BIG на определённое время.



Я бы с удовольствием записал альбом, потому что мне нравится создавать музыку с MR. BIG и писать музыку с Paul'ом, да и с Billy тоже. Я бы хотел закрыть дверь в MR. BIG в хорошем смысле. А не так: "Пэт скончался, и тогда...".



Я не обвиняю себя в этом полностью. Я просто говорю, что, возможно, я немного виноват в том, что не двигался вперёд. Мои намерения были прекрасны; они были благородны. Я думал о Пэте, но я слишком много о нём думал. Я подумал: "У нас должен быть отличный барабанщик. У нас должен быть потрясающий барабанщик, кто-то такого уровня". И ох — я и мой Мистер Большой Рот наносят новый удар».













