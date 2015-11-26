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Mr. Big

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1 авг 2021 : 		 MR. BIG переиздали альбом

6 апр 2021 : 		 Вокалист хотел бы что-то сделать с MR. BIG

10 фев 2021 : 		 MR. BIG выпускают концертный релиз

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16 ноя 2020 : 		 BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG

28 сен 2020 : 		 YOYOKA исполняет MR. BIG

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21 авг 2018 : 		 ERIC MARTIN о будущем MR. BIG

13 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MR. BIG

3 май 2018 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет летом

6 мар 2018 : 		 MR. BIG почтят память барабанщика

16 фев 2018 : 		 GILBY CLARKE почтил память Пэта Торпи

16 фев 2018 : 		 Вокалист MR. BIG о смерти Пэта Торпи

9 фев 2018 : 		 Умер барабанщик MR. BIG

28 дек 2017 : 		 MR. BIG в Маниле

15 июл 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

1 июл 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

16 июн 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

14 июн 2017 : 		 Выход нового альбома MR. BIG отложен

12 июн 2017 : 		 Акустика от MR. BIG

5 июн 2017 : 		 Новое видео MR. BIG
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Вокалист MR. BIG: «Я отчасти виноват, что мы так больше ничего и не сделали»



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Eric Martin в рамках недавнего интервью рассказал о том, что, возможно, ещё будет что-то новое от MR. BIG:

«Когда Пэт умер, я был взбешён, опечален тем, что это случилось, и не знал, что будет с группой. Я был просто рассеян, когда это случилось.

С нами играл Matt Starr в качестве [основного] барабанщика, а Пэт играл на коктейльной установке на стороне и делал все фоновые вокальные партии. И он был великолепен. Он скончался, а у нас были забронированы несколько концертов — забронирован тур по Австралии с EXTREME. А ещё мы выступали в клубах и на фестивалях в Европе с FOZZY. И я посмотрел назад, а Пэта Торпи больше нет, есть только Matt. И для меня группа стала звучать совсем по-другому. Это была та же музыка, но совсем другое звучание, чем у MR. BIG. А потом мы перестали играть и обсуждали, может быть, найти другого барабанщика, чтобы провести последнее турне — последнее "прощай". И я предложил одного парня — его зовут Edu Cominato. Он был отличным барабанщиком. Он играл с Jeff'ом Scott'ом Soto и Geoff"ом Tate'ом. Он был феноменальным барабанщиком и умел петь. И он любил Пэта Торпи. И у него был приглушённый малый барабанх. Потом Paul [Gilbert, гитара] поехал в Южную Америку, провел несколько тренингов или концертов и встретился с Edu, и они играли вместе.

Я не знаю, что произошло. Мне начали звонить другие барабанщики. А я очень люблю Edu. И он, возможно, услышит это впервые. Я тот, кто заговорил о нём, и я в некотором роде обломал ему кайф. Другие барабанщики говорили: "О, я бы хотел сыграть на пластинке MR. BIG". И я думал о записи — я был уверен в том, что Edu будет играть на альбоме. Но я также думал — я и мой большой рот — я говорил: "Gregg Bissonette. Ray Luzier". Я называл все эти имена, и я мог точно сказать, что Billy и Paul были просто... Они тоже преодолевали скорбь. А я был слишком рассеянным. У меня не было своего мнения. Я сделал ещё один плохой выбор. Я думал, что это был отличный выбор, потому что это была дань уважения Пэту. Всем людям, которых любил Пэт, и тому пареньку в Южной Америке, который любил Пэта. Но я не мог принять решение. И я думаю, что Paul и Billy — в основном Paul — сказали: "Давайте просто возьмём передышку". И мы долго отдыхали. А потом случилась история с COVID, и я думал только об этом. Но да, возможно, я поставил крест на MR. BIG на определённое время.

Я бы с удовольствием записал альбом, потому что мне нравится создавать музыку с MR. BIG и писать музыку с Paul'ом, да и с Billy тоже. Я бы хотел закрыть дверь в MR. BIG в хорошем смысле. А не так: "Пэт скончался, и тогда...".

Я не обвиняю себя в этом полностью. Я просто говорю, что, возможно, я немного виноват в том, что не двигался вперёд. Мои намерения были прекрасны; они были благородны. Я думал о Пэте, но я слишком много о нём думал. Я подумал: "У нас должен быть отличный барабанщик. У нас должен быть потрясающий барабанщик, кто-то такого уровня". И ох — я и мой Мистер Большой Рот наносят новый удар».

ERIC MARTIN Says He Is Partly To Blame For MR. BIG Not Continuing After PAT TORPEY





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