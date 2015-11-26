Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Позовёт ли лидер ACCEPT бывших? 62
*NAPALM RECORDS прикупили SPV 27
*Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF... 27
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 22
*Басист NICKELBACK: «PANTERA — наши братушки!» 20
[= ||| все новости группы



*

Mr. Big

*



27 дек 2020 : 		 Вокалист MR. BIG в ROCK MEETS CLASSIC

16 ноя 2020 : 		 BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG

28 сен 2020 : 		 YOYOKA исполняет MR. BIG

17 июн 2020 : 		 FRONTIERS MUSIC SRL ответили на критику

17 июн 2020 : 		 BILLY SHEEHAN: «Лейбл похоронил последнюю пластинку MR. BIG»

12 ноя 2019 : 		 Басист MR. BIG о будущем группы

29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

28 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

21 авг 2018 : 		 ERIC MARTIN о будущем MR. BIG

13 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MR. BIG

3 май 2018 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет летом

6 мар 2018 : 		 MR. BIG почтят память барабанщика

16 фев 2018 : 		 GILBY CLARKE почтил память Пэта Торпи

16 фев 2018 : 		 Вокалист MR. BIG о смерти Пэта Торпи

9 фев 2018 : 		 Умер барабанщик MR. BIG

28 дек 2017 : 		 MR. BIG в Маниле

15 июл 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

1 июл 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

16 июн 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

14 июн 2017 : 		 Выход нового альбома MR. BIG отложен

12 июн 2017 : 		 Акустика от MR. BIG

5 июн 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

2 июн 2017 : 		 Рассказ о создании новой песни MR. BIG

22 май 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

9 май 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома MR. BIG

20 апр 2017 : 		 У MR. BIG уже готовы шесть новых песен
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист MR. BIG в ROCK MEETS CLASSIC



*
zoom
*
* *
Профессиональное видео исполнения вокалистом MR. BIG Eric'ом Martin'ом в составе ROCK MEETS CLASSIC композиции "Just Take My Heart" доступно ниже.

MR. BIG - Previously Unreleased Pro-Shot Footage Of ERIC MARTIN Performing "Just Take My Heart" With ROCK MEETS CLASSIC Posted



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 171

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом