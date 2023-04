сегодня



Неизданный трек MR. BIG



"Want To Be Wanted", ранее не издававшийся трек группы MR. BIG, доступен для прослушивания ниже. Он взят из переиздания дебютного альбома, выпущенного по случаю Дня музыкального магазина.



Трек-лист:



"Addicted to That Rush"

"Wind Me Up"

"Merciless"

"Had Enough"

"Blame It on My Youth"

"Take a Walk"

"Big Love"

"How Can You Do What You Do"

"Anything for You"

"Rock & Roll Over"

"30 Days in the Hole" (Live)

"Next Time Around"

"Want to Be Wanted"







