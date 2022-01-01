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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 25
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
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Mr. Big

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29 ноя 2022 : 		 MR. BIG нашли ударника

15 ноя 2022 : 		 ERIC MARTIN надеется, что MR. BIG смогут

2 сен 2022 : 		 MR. BIG собираются дать концерты в 2023 году

13 янв 2022 : 		 BILLY SHEEHAN — об успехе MR. BIG

1 янв 2022 : 		 Фрагмент переиздания MR. BIG

25 дек 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

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8 ноя 2021 : 		 PAUL GILBERT — о будущем MR. BIG

2 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от MR. BIG

19 окт 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

16 авг 2021 : 		 Вокалист MR. BIG: «Я отчасти виноват, что мы так больше ничего и не сделали»

1 авг 2021 : 		 MR. BIG переиздали альбом

6 апр 2021 : 		 Вокалист хотел бы что-то сделать с MR. BIG

10 фев 2021 : 		 MR. BIG выпускают концертный релиз

27 дек 2020 : 		 Вокалист MR. BIG в ROCK MEETS CLASSIC

16 ноя 2020 : 		 BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG

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17 июн 2020 : 		 FRONTIERS MUSIC SRL ответили на критику

17 июн 2020 : 		 BILLY SHEEHAN: «Лейбл похоронил последнюю пластинку MR. BIG»

12 ноя 2019 : 		 Басист MR. BIG о будущем группы

29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

28 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

21 авг 2018 : 		 ERIC MARTIN о будущем MR. BIG

13 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MR. BIG
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Вокалист MR. BIG подтверждает гастроли



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Eric Martin в недавней беседе ответил насчёт планов группы на будущий год:

«Ну что же... Я всё ещё не могу раскрыть вам имя барабанщика, но MR. BIG определённо собираются выйти на сцену. В этом нет никаких сомнений. Это случится в середине 2023 года. И это будет несколько выступлений. Мы работаем над концертами в США и возможным туром... В проекте участвуют Paul, Billy Sheehan... И дух Пэта Торпи. И ещё будет феноменальный барабанщик. Это будет не Matt Starr [который в прошлом играл с MR. BIG]. Matt занимается собственными делами — по-моему, сейчас он выступает с Ace'ом Frehley».

Что касается нового барабанщика MR. BIG, Eric отметил:

«Я скажу вам, что за видео он прислал для прослушивания. Я посмотрел его. Это была песня "Lucky This Time", которую мы почти никогда не исполняли — в основном это было трудно сделать мне, потому что мне было очень трудно её исполнять. Она вошла в альбом "Lean Into It". И он сделал то, что решил сделать, чтобы переплюнуть все прослушивания, поэтому он сыграл на ударных, спел главную партию и гармонию. И это было феноменально.

Я не хочу называть имя этого парня, пока не выйдет пресс-релиз. Но этот парень реально крутой. И все его знают. И ещё одна очень классная деталь — он большой поклонник Пэта Торпи. И я заметил, что когда он снимал видео, когда он играл на барабанах и как он настраивал барабаны, у него получилось передать дух Пэта. Когда он воспроизводил удар барабана, этот звук... это определённо было как у Пэта Торпи. И я думаю, что Пэт одобрил бы этого нового человека-загадку!»




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