Вокалист MR. BIG подтверждает гастроли



Eric Martin в недавней беседе ответил насчёт планов группы на будущий год:



«Ну что же... Я всё ещё не могу раскрыть вам имя барабанщика, но MR. BIG определённо собираются выйти на сцену. В этом нет никаких сомнений. Это случится в середине 2023 года. И это будет несколько выступлений. Мы работаем над концертами в США и возможным туром... В проекте участвуют Paul, Billy Sheehan... И дух Пэта Торпи. И ещё будет феноменальный барабанщик. Это будет не Matt Starr [который в прошлом играл с MR. BIG]. Matt занимается собственными делами — по-моему, сейчас он выступает с Ace'ом Frehley».



Что касается нового барабанщика MR. BIG, Eric отметил:



«Я скажу вам, что за видео он прислал для прослушивания. Я посмотрел его. Это была песня "Lucky This Time", которую мы почти никогда не исполняли — в основном это было трудно сделать мне, потому что мне было очень трудно её исполнять. Она вошла в альбом "Lean Into It". И он сделал то, что решил сделать, чтобы переплюнуть все прослушивания, поэтому он сыграл на ударных, спел главную партию и гармонию. И это было феноменально.



Я не хочу называть имя этого парня, пока не выйдет пресс-релиз. Но этот парень реально крутой. И все его знают. И ещё одна очень классная деталь — он большой поклонник Пэта Торпи. И я заметил, что когда он снимал видео, когда он играл на барабанах и как он настраивал барабаны, у него получилось передать дух Пэта. Когда он воспроизводил удар барабана, этот звук... это определённо было как у Пэта Торпи. И я думаю, что Пэт одобрил бы этого нового человека-загадку!»







