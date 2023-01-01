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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 49
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 26
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*Пополнение в NERVOSA 14
*GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?» 14
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Mr. Big

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25 фев 2023 : 		 100 миллионов MR. BIG

6 фев 2023 : 		 Басист MR. BIG — о сессионном барабанщике: «Я гарантирую, что вы будете очень довольны»

29 дек 2022 : 		 Вокалист MR. BIG подтверждает гастроли

1 дек 2022 : 		 Вокалист MR. BIG: «Пора нам в дорогу, момент настал!»

29 ноя 2022 : 		 MR. BIG нашли ударника

15 ноя 2022 : 		 ERIC MARTIN надеется, что MR. BIG смогут

2 сен 2022 : 		 MR. BIG собираются дать концерты в 2023 году

13 янв 2022 : 		 BILLY SHEEHAN — об успехе MR. BIG

1 янв 2022 : 		 Фрагмент переиздания MR. BIG

25 дек 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

24 ноя 2021 : 		 Вскрытие от MR. BIG

8 ноя 2021 : 		 PAUL GILBERT — о будущем MR. BIG

2 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от MR. BIG

19 окт 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

16 авг 2021 : 		 Вокалист MR. BIG: «Я отчасти виноват, что мы так больше ничего и не сделали»

1 авг 2021 : 		 MR. BIG переиздали альбом

6 апр 2021 : 		 Вокалист хотел бы что-то сделать с MR. BIG

10 фев 2021 : 		 MR. BIG выпускают концертный релиз

27 дек 2020 : 		 Вокалист MR. BIG в ROCK MEETS CLASSIC

16 ноя 2020 : 		 BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG

28 сен 2020 : 		 YOYOKA исполняет MR. BIG

17 июн 2020 : 		 FRONTIERS MUSIC SRL ответили на критику

17 июн 2020 : 		 BILLY SHEEHAN: «Лейбл похоронил последнюю пластинку MR. BIG»

12 ноя 2019 : 		 Басист MR. BIG о будущем группы

29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

28 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG
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100 миллионов MR. BIG



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Классический хит MR. BIG "To Be With You", обновлённый в августе 2017 года до разрешения 4К, преодолел отметку 100 миллионов просмотров на YouTube.






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