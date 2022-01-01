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*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
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Mr. Big

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10 фев 2021 : 		 MR. BIG выпускают концертный релиз

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6 мар 2018 : 		 MR. BIG почтят память барабанщика
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MR. BIG нашли ударника



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Billy Sheehan сообщил, что MR. BIG нашли подходящего барабанщика и он надеется, что группа сможет отыграть ряд концертов следующим летом:

«Мы хотим снова выступать. [Бывший барабанщик MR. BIG в туре] Matt Starr проделал великолепную работу, он просто фантастический. Он дружил с Пэтом. Когда Пэт не мог играть на своей установке, но все еще мог гастролировать, он гастролировал вместе с Мэттом, и они были очень близкими друзьями. Но нам нужен парень с голосом Пэта. У Matt'а отличный голос, но у него другой диапазон. Нам нужен человек, [который может петь] вот так (объяснил он, поднимая правую руку чуть выше головы). И мы нашли кого-то. Скоро об этом узнает весь мир. И мы надеемся дать несколько концертов, возможно, летом 2023 года».




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