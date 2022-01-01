сегодня



MR. BIG нашли ударника



Billy Sheehan сообщил, что MR. BIG нашли подходящего барабанщика и он надеется, что группа сможет отыграть ряд концертов следующим летом:



«Мы хотим снова выступать. [Бывший барабанщик MR. BIG в туре] Matt Starr проделал великолепную работу, он просто фантастический. Он дружил с Пэтом. Когда Пэт не мог играть на своей установке, но все еще мог гастролировать, он гастролировал вместе с Мэттом, и они были очень близкими друзьями. Но нам нужен парень с голосом Пэта. У Matt'а отличный голос, но у него другой диапазон. Нам нужен человек, [который может петь] вот так (объяснил он, поднимая правую руку чуть выше головы). И мы нашли кого-то. Скоро об этом узнает весь мир. И мы надеемся дать несколько концертов, возможно, летом 2023 года».







+0 -0



просмотров: 324

