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Вокалист MR. BIG: «Пора нам в дорогу, момент настал!»



Eric Martin в рамках недавнего интервью прокомментировал недавние слова басиста MR. BIG о том, что группа нашла барабанщика и планирует гастроли:



«Я пока не берусь говорить об ударнике, но у нас есть несколько человек, которых мы рассматриваем.



Мы определенно собираемся в турне. Я не знаю когда, но это будет где-то в середине 2023 года. Пришло время сделать это, и, возможно, это также может стать и поводом для прощания.



Я не знаю, куда мы поедем, но мы все согласились на это - отправиться в турне. Я в восторге от такого развития событий. Настало время сделать это, потому что нет лучшей группы, в которой я когда-либо был. Я играл со многими замечательными музыкантами — я говорю о множестве разных артистов. Я даже не хочу их перечислять. Огромное количество действительно талантливых гитаристов, басистов, барабанщиков, клавишников, певцов, но играть с моими ребятами — с Billy Sheehan и Paul Gilbert — вот кто лучшие из лучших!»







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