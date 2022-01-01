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*Новое видео METALLICA 75
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 20
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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Mr. Big

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1 дек 2022 : 		 Вокалист MR. BIG: «Пора нам в дорогу, момент настал!»

29 ноя 2022 : 		 MR. BIG нашли ударника

15 ноя 2022 : 		 ERIC MARTIN надеется, что MR. BIG смогут

2 сен 2022 : 		 MR. BIG собираются дать концерты в 2023 году

13 янв 2022 : 		 BILLY SHEEHAN — об успехе MR. BIG

1 янв 2022 : 		 Фрагмент переиздания MR. BIG

25 дек 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

24 ноя 2021 : 		 Вскрытие от MR. BIG

8 ноя 2021 : 		 PAUL GILBERT — о будущем MR. BIG

2 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от MR. BIG

19 окт 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

16 авг 2021 : 		 Вокалист MR. BIG: «Я отчасти виноват, что мы так больше ничего и не сделали»

1 авг 2021 : 		 MR. BIG переиздали альбом

6 апр 2021 : 		 Вокалист хотел бы что-то сделать с MR. BIG

10 фев 2021 : 		 MR. BIG выпускают концертный релиз

27 дек 2020 : 		 Вокалист MR. BIG в ROCK MEETS CLASSIC

16 ноя 2020 : 		 BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG

28 сен 2020 : 		 YOYOKA исполняет MR. BIG

17 июн 2020 : 		 FRONTIERS MUSIC SRL ответили на критику

17 июн 2020 : 		 BILLY SHEEHAN: «Лейбл похоронил последнюю пластинку MR. BIG»

12 ноя 2019 : 		 Басист MR. BIG о будущем группы

29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

28 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

21 авг 2018 : 		 ERIC MARTIN о будущем MR. BIG

13 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MR. BIG

3 май 2018 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет летом
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Вокалист MR. BIG: «Пора нам в дорогу, момент настал!»



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Eric Martin в рамках недавнего интервью прокомментировал недавние слова басиста MR. BIG о том, что группа нашла барабанщика и планирует гастроли:

«Я пока не берусь говорить об ударнике, но у нас есть несколько человек, которых мы рассматриваем.

Мы определенно собираемся в турне. Я не знаю когда, но это будет где-то в середине 2023 года. Пришло время сделать это, и, возможно, это также может стать и поводом для прощания.

Я не знаю, куда мы поедем, но мы все согласились на это - отправиться в турне. Я в восторге от такого развития событий. Настало время сделать это, потому что нет лучшей группы, в которой я когда-либо был. Я играл со многими замечательными музыкантами — я говорю о множестве разных артистов. Я даже не хочу их перечислять. Огромное количество действительно талантливых гитаристов, басистов, барабанщиков, клавишников, певцов, но играть с моими ребятами — с Billy Sheehan и Paul Gilbert — вот кто лучшие из лучших!»




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