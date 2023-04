18 апр 2023



BILLY SHEEHAN: «MR. BIG думают о новом материале»



BILLY SHEEHAN в рамках беседы с Talkin' Bout Rock ответил на вопрос, думает ли группа о том, чтобы записать что-то новое к туру:



«Они обсуждают этот вопрос. Мы говорили о том, чтобы сочинить пару вещей и собраться вместе. Мы собираемся провести несколько репетиций перед шоу, и, возможно, это перерастёт в небольшое сочинительство. Я знаю, что Eric [Martin, вокалист MR. BIG] и Paul — плодовитые авторы. Я тоже много сочиняю. И да, мы надеемся на такой вариант. Пока ничего не решено, но мы надеемся, что у нас будет и новый материал. И опять же, это будет прощальный тур, так что это будет своего рода способ поставить точку в конце предложения, сказать "спасибо" потрясающим поклонникам. У нас только что было сто миллионов просмотров песни "To Be With You" на YouTube, это здорово. Мы очень благодарны нашим поклонникам!»







