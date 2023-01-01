Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 73
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
*Новое видео OVERKILL 24
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 21
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 17
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 14
*DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT 12
*Новое видео METALLICA 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 73
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
*Новое видео OVERKILL 24
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 21
[= ||| все новости группы



*

Mr. Big

*



18 апр 2023 : 		 BILLY SHEEHAN: «MR. BIG думают о новом материале»

7 мар 2023 : 		 MR. BIG нашли барабанщика и едут в тур

25 фев 2023 : 		 100 миллионов MR. BIG

6 фев 2023 : 		 Басист MR. BIG — о сессионном барабанщике: «Я гарантирую, что вы будете очень довольны»

29 дек 2022 : 		 Вокалист MR. BIG подтверждает гастроли

1 дек 2022 : 		 Вокалист MR. BIG: «Пора нам в дорогу, момент настал!»

29 ноя 2022 : 		 MR. BIG нашли ударника

15 ноя 2022 : 		 ERIC MARTIN надеется, что MR. BIG смогут

2 сен 2022 : 		 MR. BIG собираются дать концерты в 2023 году

13 янв 2022 : 		 BILLY SHEEHAN — об успехе MR. BIG

1 янв 2022 : 		 Фрагмент переиздания MR. BIG

25 дек 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

24 ноя 2021 : 		 Вскрытие от MR. BIG

8 ноя 2021 : 		 PAUL GILBERT — о будущем MR. BIG

2 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от MR. BIG

19 окт 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

16 авг 2021 : 		 Вокалист MR. BIG: «Я отчасти виноват, что мы так больше ничего и не сделали»

1 авг 2021 : 		 MR. BIG переиздали альбом

6 апр 2021 : 		 Вокалист хотел бы что-то сделать с MR. BIG

10 фев 2021 : 		 MR. BIG выпускают концертный релиз

27 дек 2020 : 		 Вокалист MR. BIG в ROCK MEETS CLASSIC

16 ноя 2020 : 		 BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG

28 сен 2020 : 		 YOYOKA исполняет MR. BIG

17 июн 2020 : 		 FRONTIERS MUSIC SRL ответили на критику

17 июн 2020 : 		 BILLY SHEEHAN: «Лейбл похоронил последнюю пластинку MR. BIG»

12 ноя 2019 : 		 Басист MR. BIG о будущем группы
Показать далее
| - |

|||| 18 апр 2023

BILLY SHEEHAN: «MR. BIG думают о новом материале»



zoom
BILLY SHEEHAN в рамках беседы с Talkin' Bout Rock ответил на вопрос, думает ли группа о том, чтобы записать что-то новое к туру:

«Они обсуждают этот вопрос. Мы говорили о том, чтобы сочинить пару вещей и собраться вместе. Мы собираемся провести несколько репетиций перед шоу, и, возможно, это перерастёт в небольшое сочинительство. Я знаю, что Eric [Martin, вокалист MR. BIG] и Paul — плодовитые авторы. Я тоже много сочиняю. И да, мы надеемся на такой вариант. Пока ничего не решено, но мы надеемся, что у нас будет и новый материал. И опять же, это будет прощальный тур, так что это будет своего рода способ поставить точку в конце предложения, сказать "спасибо" потрясающим поклонникам. У нас только что было сто миллионов просмотров песни "To Be With You" на YouTube, это здорово. Мы очень благодарны нашим поклонникам!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 154

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом