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Mr. Big

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У MR. BIG есть 10-13 песен



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Eric Martin в интервью "This That And The Other" сообщил, что у группы MR. BIG достаточно материала для пластинки:

«Мы занимаемся этим сейчас. Мы работаем над альбомом сейчас. Мы с [гитаристом MR. BIG] Paul Gilbert возвращаемся в Портленд, штат Орегон, где он живет, и все время пишем и записываем. И на данный момент, хочу сказать, у нас уже 10-13 песен. И у Billy's [Sheehan, басист MR. BIG] есть одна, которую он только что привез. И мы сказали Nick: "Эй, Nick, если у тебя есть какие-нибудь мелодии, кидай их нам". И у него есть четыре песни, довольно неплохие».

На вопрос о том, какие у него ощущение от того, что концертная деятельность подошла к концу:

«Ну, я на самом деле не хотел завершать это дело. Я полагаю, что все закончится. Я бы просто оставил дверь открытой навсегда. Я не хотел никогда ничего заканчивать. Я ненавижу конец чего бы то ни было, но Пэта Торпи больше нет. И это отчасти убирает ветер из парусов. Он был якорем группы. И Nick D'Virgilio - отличная замена. Он феноменальный барабанщик. Он поет так же, как Пэт. Он замечательный. Но у всех столько других проектов. А у меня нет. Мне очень нравится проект MR. BIG... У меня есть еще несколько работ. Но, да, все кончено. Для меня это своего рода облом. Но время пришло. Прошло 35 долбаных лет, чувак».




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