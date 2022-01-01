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ERIC MARTIN надеется, что MR. BIG смогут



ERIC MARTIN в рамках недавней беседы ответил на вопрос, стоит ли чего-то ждать от MR. BIG:



«Если бы вы спросили об этом у Paul'a [Gilbert'a, гитариста MR. BIG], он бы ответил: "Ну хорошо. Я не знаю. Никогда не говори "никогда". И то же самое сказал бы Billy [Sheehan, басист MR. BIG]: "Знаешь, это была бы хорошая идея". Но я здесь, чтобы сказать вам, что это просто слух. Это я пустил слух? Я не знаю.



Я верю, что грядут большие события. Я продолжаю говорить это, и я хочу, чтобы люди поверили мне, что мы не проиграли. Это не конец. Я думаю, что у нас ещё всё впереди».







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