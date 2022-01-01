Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер Дэн Маккаферти 53
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 23
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
*DEEP PURPLE в Польше 10
*Новое видео OBITUARY 10
*ROSS THE BOSS назвал своё увольнение из MANOWAR большой ошиб... 9
*JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Дэн Маккаферти 53
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 23
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
[= ||| все новости группы



*

Mr. Big

*



15 ноя 2022 : 		 ERIC MARTIN надеется, что MR. BIG смогут

2 сен 2022 : 		 MR. BIG собираются дать концерты в 2023 году

13 янв 2022 : 		 BILLY SHEEHAN — об успехе MR. BIG

1 янв 2022 : 		 Фрагмент переиздания MR. BIG

25 дек 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

24 ноя 2021 : 		 Вскрытие от MR. BIG

8 ноя 2021 : 		 PAUL GILBERT — о будущем MR. BIG

2 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от MR. BIG

19 окт 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

16 авг 2021 : 		 Вокалист MR. BIG: «Я отчасти виноват, что мы так больше ничего и не сделали»

1 авг 2021 : 		 MR. BIG переиздали альбом

6 апр 2021 : 		 Вокалист хотел бы что-то сделать с MR. BIG

10 фев 2021 : 		 MR. BIG выпускают концертный релиз

27 дек 2020 : 		 Вокалист MR. BIG в ROCK MEETS CLASSIC

16 ноя 2020 : 		 BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG

28 сен 2020 : 		 YOYOKA исполняет MR. BIG

17 июн 2020 : 		 FRONTIERS MUSIC SRL ответили на критику

17 июн 2020 : 		 BILLY SHEEHAN: «Лейбл похоронил последнюю пластинку MR. BIG»

12 ноя 2019 : 		 Басист MR. BIG о будущем группы

29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

28 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

21 авг 2018 : 		 ERIC MARTIN о будущем MR. BIG

13 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MR. BIG

3 май 2018 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет летом

6 мар 2018 : 		 MR. BIG почтят память барабанщика

16 фев 2018 : 		 GILBY CLARKE почтил память Пэта Торпи
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ERIC MARTIN надеется, что MR. BIG смогут



zoom
ERIC MARTIN в рамках недавней беседы ответил на вопрос, стоит ли чего-то ждать от MR. BIG:

«Если бы вы спросили об этом у Paul'a [Gilbert'a, гитариста MR. BIG], он бы ответил: "Ну хорошо. Я не знаю. Никогда не говори "никогда". И то же самое сказал бы Billy [Sheehan, басист MR. BIG]: "Знаешь, это была бы хорошая идея". Но я здесь, чтобы сказать вам, что это просто слух. Это я пустил слух? Я не знаю.

Я верю, что грядут большие события. Я продолжаю говорить это, и я хочу, чтобы люди поверили мне, что мы не проиграли. Это не конец. Я думаю, что у нас ещё всё впереди».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 250

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом