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YOYOKA исполняет MR. BIG



YOYOKA, десятилетний гений ударных из Японии, добрался до песни MR. BIG "Take Cover", и совместно с Billy Sheehan'ом, Paulie Z и Brandon'ом Paul'ом записал карантинное видео, доступное для просмотра ниже.







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