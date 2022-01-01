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MR. BIG собираются дать концерты в 2023 году



Billy Sheehan сообщил о планах MR. BIG вернуться к концертам:



«Мы можем отыграть часть концертов в какой-то момент в следующем году. Мы пока не уверены, но возможность есть».



На вопрос о том, нашли ли они ещё кого-то помимо Matt'a Starr'a, он ответил:



«Ну может быть. Мы смотрели нескольких. Нам нравится играть с Matt'ом — он отличный — но нам нужен высокий голос. Он хорошо поёт, но не обладает тем диапазоном, какой был у Пэта. И если сделать так, как мы делали, нам нужен кто-то другой. Поэтому для нас есть определённые сложности, и мы можем привлекать ряд других людей, но пока ещё не уверены.



После того как мы отыграли концерты без Пэта, — впервые, когда его потеряли — Matt проделал замечательную работу. Но это был не Пэт, Пэта с нами не было. Так что мне нравится, что мы взяли на размышление какое-то время, просто чтобы всё взвесить. Однако многие постоянно пишут и говорят, что хотят увидеть группу. Мы бы тоже хотели, так что посмотрим. Ничего конкретного на данном этапе нет, но мы серьёзно настроены».







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