Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 12
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 11
*Новое видео JOE LYNN TURNER 10
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
*OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке» 9
*Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 12
[= ||| все новости группы



*

Mr. Big

*



2 сен 2022 : 		 MR. BIG собираются дать концерты в 2023 году

13 янв 2022 : 		 BILLY SHEEHAN — об успехе MR. BIG

1 янв 2022 : 		 Фрагмент переиздания MR. BIG

25 дек 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

24 ноя 2021 : 		 Вскрытие от MR. BIG

8 ноя 2021 : 		 PAUL GILBERT — о будущем MR. BIG

2 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от MR. BIG

19 окт 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

16 авг 2021 : 		 Вокалист MR. BIG: «Я отчасти виноват, что мы так больше ничего и не сделали»

1 авг 2021 : 		 MR. BIG переиздали альбом

6 апр 2021 : 		 Вокалист хотел бы что-то сделать с MR. BIG

10 фев 2021 : 		 MR. BIG выпускают концертный релиз

27 дек 2020 : 		 Вокалист MR. BIG в ROCK MEETS CLASSIC

16 ноя 2020 : 		 BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG

28 сен 2020 : 		 YOYOKA исполняет MR. BIG

17 июн 2020 : 		 FRONTIERS MUSIC SRL ответили на критику

17 июн 2020 : 		 BILLY SHEEHAN: «Лейбл похоронил последнюю пластинку MR. BIG»

12 ноя 2019 : 		 Басист MR. BIG о будущем группы

29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

28 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

21 авг 2018 : 		 ERIC MARTIN о будущем MR. BIG

13 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MR. BIG

3 май 2018 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет летом

6 мар 2018 : 		 MR. BIG почтят память барабанщика

16 фев 2018 : 		 GILBY CLARKE почтил память Пэта Торпи

16 фев 2018 : 		 Вокалист MR. BIG о смерти Пэта Торпи
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MR. BIG собираются дать концерты в 2023 году



zoom
Billy Sheehan сообщил о планах MR. BIG вернуться к концертам:

«Мы можем отыграть часть концертов в какой-то момент в следующем году. Мы пока не уверены, но возможность есть».

На вопрос о том, нашли ли они ещё кого-то помимо Matt'a Starr'a, он ответил:

«Ну может быть. Мы смотрели нескольких. Нам нравится играть с Matt'ом — он отличный — но нам нужен высокий голос. Он хорошо поёт, но не обладает тем диапазоном, какой был у Пэта. И если сделать так, как мы делали, нам нужен кто-то другой. Поэтому для нас есть определённые сложности, и мы можем привлекать ряд других людей, но пока ещё не уверены.

После того как мы отыграли концерты без Пэта, — впервые, когда его потеряли — Matt проделал замечательную работу. Но это был не Пэт, Пэта с нами не было. Так что мне нравится, что мы взяли на размышление какое-то время, просто чтобы всё взвесить. Однако многие постоянно пишут и говорят, что хотят увидеть группу. Мы бы тоже хотели, так что посмотрим. Ничего конкретного на данном этапе нет, но мы серьёзно настроены».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 175

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом