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Mr. Big

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29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

28 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

21 авг 2018 : 		 ERIC MARTIN о будущем MR. BIG

13 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MR. BIG

3 май 2018 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет летом

6 мар 2018 : 		 MR. BIG почтят память барабанщика

16 фев 2018 : 		 GILBY CLARKE почтил память Пэта Торпи

16 фев 2018 : 		 Вокалист MR. BIG о смерти Пэта Торпи

9 фев 2018 : 		 Умер барабанщик MR. BIG

28 дек 2017 : 		 MR. BIG в Маниле

15 июл 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

1 июл 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

16 июн 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

14 июн 2017 : 		 Выход нового альбома MR. BIG отложен

12 июн 2017 : 		 Акустика от MR. BIG

5 июн 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

2 июн 2017 : 		 Рассказ о создании новой песни MR. BIG

22 май 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

9 май 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома MR. BIG

20 апр 2017 : 		 У MR. BIG уже готовы шесть новых песен

18 апр 2017 : 		 Новый альбом MR. BIG появится осенью

16 сен 2016 : 		 MR. BIG собирают идеи для нового альбома

6 июл 2015 : 		 LITA FORD и MR. BIG исполнили "Close My Eyes Forever"

23 мар 2015 : 		 Видео с выступления вокалиста MR. BIG в рамках Rock Meets Classic

9 дек 2014 : 		 MATT STARR продолжит выступление с MR. BIG

29 окт 2014 : 		 Виниловая версия последнего альбома MR. BIG выйдет в январе
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Профессиональное видео с выступления MR. BIG



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Профессиональное видео с выступления MR. BIG, которое состоялось на фестивале Wacken Open Air 2018, доступно для просмотра ниже.



MR. BIG: Pro-Shot Video Of Entire WACKEN OPEN AIR Concert




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