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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
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Mr. Big

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Басист MR. BIG — о сессионном барабанщике: «Я гарантирую, что вы будете очень довольны»



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В новом интервью с Саншайн Канту Billy Shihan'a из MR. BIG спросили о личности барабанщика, который будет играть во время предстоящих гастролей группы. 69-летний басист ответил на этот вопрос в ходе обсуждения решения MR. BIG вернуться к гастролям после смерти Пэта Торпи, который скончался в феврале 2018 года в возрасте 64 лет от осложнений болезни Паркинсона.

Что касается того, кто будет играть на барабанах с MR. BIG на предстоящих концертах, Shihan сказал:

«Вам придётся подождать. Мы объявим об этом очень скоро.

MR. BIG снова хотят играть вместе. Пока ещё ничего не запланировано, но мы хотим сделать прощальный концерт — особенно после потери нашего барабанщика Пэта — мы хотели бы отдать ему дань уважения на прощанье и воздать должное ему и его невероятной игре на барабанах, его вкладу в творчество MR. BIG и вообще музыкальному вкладу во многих отношениях. Так что мы, вероятно, сделаем что-нибудь в этом году. Пока я не могу сказать ничего конкретного.

Будет другой барабанщик. Во многих случаях в подобных ситуациях барабанщик занимается другими проектами, поэтому мы не можем назвать его имя прямо сейчас, пока он не будет готов к выступлениям. Но я гарантирую, что вы будете очень довольны».




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