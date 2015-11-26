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BILLY SHEEHAN: «Лейбл похоронил последнюю пластинку MR. BIG »



Басист MR. BIG BILLY SHEEHAN в недавнем интервью для "Music Mania" высказал мнение, что лейбл похоронил последнюю пластинку группы, "Defying Gravity":



«Мы снова попали в ловушку с лейблом [Frontiers Music Srl], когда к определённому дню у них должна была быть запись. И это желание испортило столько пластинок. Лейблу стоило бы понять нас: "Запись ещё не готова, вы должны дать нам больше времени". Вместо этого они настаивают на том, чтобы получить альбом и выпустить, когда он не готов. Потому что у нас были проблемы с мастерингом. Мы отправили альбом на мастеринг. Я был там на финальных миксах, и они были убийственны. Мастеринг вернулся, [и я подумал]: "Что же случилось?" Это было невероятно. И вот они попытались сделать повторный мастеринг, и это не совсем сработало, но им уже пришлось его отправлять.



Лейбл испортил пластинку, потому что они настаивали на том, чтобы она была у них. Если бы у нас был ещё один день, чтобы довести его до надлежащего состояния и сделать всё правильно, всё было бы прекрасно. Потому что я был там на финальных миксах — я заходил туда каждый день и слушал их. Пэт тоже был там с нами. Мы прослушали все миксы, и они звучали великолепно. И, к сожалению, мы облажались.



Я встречал подобную ситуацию со многими другими группами. У нас есть отдел маркетинга, они готовы, и у них немедленно должна быть пластинка. А ещё я видел, как другие группы просто говорили: "Нет. Запись не закончена. Вам не повезло". И я бы хотел, чтобы мы просто сказали это, потому что я просто считаю, что у пластинки была бы совсем другая жизнь, зная о том, какими были финальные миксы.



Я считаю, что на альбоме есть отличные песни. Я считаю, что "Be Kind" — это отличное музыкальное произведение. Я считал, что эта песня может стать хитом где угодно — очень, очень классная тема. И там были хорошие вещи. Некоторые вещи, которые я на самом деле не... Я полагаю, титульный трек, "Defying Gravity", мало что для меня значит. Я бы не выбрал его в качестве титульного трека. Эта своеобразная ритмическая тема не воспринималась мной как рок-композиция. Так что это точно не моя любимая пластинка MR. BIG, но я считаю, что если бы мы не облажались с мастерингом, было бы намного лучше. Мы должны были защищать её — пара человек сразу же оставили комментарий: "О, блин. Эта запись звучит ужасно". И что мне делать? Согласиться с ними? Я должен защищать и отстаивать запись, но в душе мы знали — я знал, что это звучит не так, как последние миксы, которые я слышал, и они у меня были. Продюсер Kevin [Elson] был просто убит горем, потому что мы не смогли заставить лейбл дать нам больше времени, чтобы провести мастеринг должным образом. Так что такая вот пластинка».













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