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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 47
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 32
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 17
*Новое видео PRIMAL FEAR 13
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Mr. Big

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23 июл 2023 : 		 Видео с выступления MR. BIG

22 июл 2023 : 		 Новый барабанщик MR. BIG о первом выступлении

20 июл 2023 : 		 MR. BIG отыграли первое шоу с новым барабанщиком

24 апр 2023 : 		 Неизданный трек MR. BIG

18 апр 2023 : 		 BILLY SHEEHAN: «MR. BIG думают о новом материале»

7 мар 2023 : 		 MR. BIG нашли барабанщика и едут в тур

25 фев 2023 : 		 100 миллионов MR. BIG

6 фев 2023 : 		 Басист MR. BIG — о сессионном барабанщике: «Я гарантирую, что вы будете очень довольны»

29 дек 2022 : 		 Вокалист MR. BIG подтверждает гастроли

1 дек 2022 : 		 Вокалист MR. BIG: «Пора нам в дорогу, момент настал!»

29 ноя 2022 : 		 MR. BIG нашли ударника

15 ноя 2022 : 		 ERIC MARTIN надеется, что MR. BIG смогут

2 сен 2022 : 		 MR. BIG собираются дать концерты в 2023 году

13 янв 2022 : 		 BILLY SHEEHAN — об успехе MR. BIG

1 янв 2022 : 		 Фрагмент переиздания MR. BIG

25 дек 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

24 ноя 2021 : 		 Вскрытие от MR. BIG

8 ноя 2021 : 		 PAUL GILBERT — о будущем MR. BIG

2 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от MR. BIG

19 окт 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

16 авг 2021 : 		 Вокалист MR. BIG: «Я отчасти виноват, что мы так больше ничего и не сделали»

1 авг 2021 : 		 MR. BIG переиздали альбом

6 апр 2021 : 		 Вокалист хотел бы что-то сделать с MR. BIG

10 фев 2021 : 		 MR. BIG выпускают концертный релиз

27 дек 2020 : 		 Вокалист MR. BIG в ROCK MEETS CLASSIC

16 ноя 2020 : 		 BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG
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|||| 22 июл 2023

Новый барабанщик MR. BIG о первом выступлении



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Nick D'Virgilio опубликовал закулисные съемки с первого для себя концерта в составе MR. BIG.




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