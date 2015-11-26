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Mr. Big

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8 ноя 2021 : 		 PAUL GILBERT — о будущем MR. BIG

2 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от MR. BIG

19 окт 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

16 авг 2021 : 		 Вокалист MR. BIG: «Я отчасти виноват, что мы так больше ничего и не сделали»

1 авг 2021 : 		 MR. BIG переиздали альбом

6 апр 2021 : 		 Вокалист хотел бы что-то сделать с MR. BIG

10 фев 2021 : 		 MR. BIG выпускают концертный релиз

27 дек 2020 : 		 Вокалист MR. BIG в ROCK MEETS CLASSIC

16 ноя 2020 : 		 BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG

28 сен 2020 : 		 YOYOKA исполняет MR. BIG

17 июн 2020 : 		 FRONTIERS MUSIC SRL ответили на критику

17 июн 2020 : 		 BILLY SHEEHAN: «Лейбл похоронил последнюю пластинку MR. BIG»

12 ноя 2019 : 		 Басист MR. BIG о будущем группы

29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

28 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

21 авг 2018 : 		 ERIC MARTIN о будущем MR. BIG

13 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MR. BIG

3 май 2018 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет летом

6 мар 2018 : 		 MR. BIG почтят память барабанщика

16 фев 2018 : 		 GILBY CLARKE почтил память Пэта Торпи

16 фев 2018 : 		 Вокалист MR. BIG о смерти Пэта Торпи

9 фев 2018 : 		 Умер барабанщик MR. BIG

28 дек 2017 : 		 MR. BIG в Маниле

15 июл 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

1 июл 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

16 июн 2017 : 		 Новая песня MR. BIG
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PAUL GILBERT — о будущем MR. BIG



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PAUL GILBERT в рамках недавнего интервью поговорил о будущем MR. BIG:

«У нас был сингл под названием "Next Time Around", он был неплох. Мы выпустили его, а затем отправились в турне, и это было отличное турне. Потом, когда всё закончилось, я не знаю... К концу тура мне уже ничего не хотелось. Типа: "Я не знаю, что ещё мы можем сделать". Это не совсем то, к какому стилю сочинения песен я стремлюсь. Я чувствую, что одна из особенностей этого стиля заключается в моём нынешнем музыкальном увлечении. Хотя я гитарист, моя игра отчасти напоминает роль певца в гитарном исполнении. Во время моего последнего турне я исполнил песни "To Be With You" и "Green Tinted Sixties Mind", и я исполнил вокальную партию на гитаре. Я помню, как в последний раз навестил Jeff'a Martin'a (Racer X). Он хотел сыграть джем, у него была группа, и я спросил: "У тебя есть набор?" Он ответил, что есть и я достал ключ и стал использовать его как слайд и почти не играл на ритм-гитаре, я просто дублировал его. Я дублировал все его вокальные линии, и это как раз то направление, когда я чувствую себя певцом, играющим эту роль с гитарой».

PAUL GILBERT On The Future Of MR. BIG -



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