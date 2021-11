сегодня



PAUL GILBERT — о будущем MR. BIG



PAUL GILBERT в рамках недавнего интервью поговорил о будущем MR. BIG:



«У нас был сингл под названием "Next Time Around", он был неплох. Мы выпустили его, а затем отправились в турне, и это было отличное турне. Потом, когда всё закончилось, я не знаю... К концу тура мне уже ничего не хотелось. Типа: "Я не знаю, что ещё мы можем сделать". Это не совсем то, к какому стилю сочинения песен я стремлюсь. Я чувствую, что одна из особенностей этого стиля заключается в моём нынешнем музыкальном увлечении. Хотя я гитарист, моя игра отчасти напоминает роль певца в гитарном исполнении. Во время моего последнего турне я исполнил песни "To Be With You" и "Green Tinted Sixties Mind", и я исполнил вокальную партию на гитаре. Я помню, как в последний раз навестил Jeff'a Martin'a (Racer X). Он хотел сыграть джем, у него была группа, и я спросил: "У тебя есть набор?" Он ответил, что есть и я достал ключ и стал использовать его как слайд и почти не играл на ритм-гитаре, я просто дублировал его. Я дублировал все его вокальные линии, и это как раз то направление, когда я чувствую себя певцом, играющим эту роль с гитарой».







+0 -0



просмотров: 401