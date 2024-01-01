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Mr. Big

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15 янв 2024 : 		 MR. BIG открыли американский тур

18 дек 2023 : 		 MR. BIG готовятся к записи

21 ноя 2023 : 		 У MR. BIG есть 10-13 песен

30 сен 2023 : 		 Вокалист MR. BIG: «Эти гастроли и на этом все»

14 сен 2023 : 		 ERIC MARTIN, STEVE BROWN и P.J. FARLEY исполнили песни MR. BIG и TRIXTER

10 авг 2023 : 		 За кулисами MR. BIG

3 авг 2023 : 		 Видео полного выступления MR. BIG

2 авг 2023 : 		 MR. BIG в Сеуле

26 июл 2023 : 		 Видео с выступления MR. BIG

23 июл 2023 : 		 Видео с выступления MR. BIG

22 июл 2023 : 		 Новый барабанщик MR. BIG о первом выступлении

20 июл 2023 : 		 MR. BIG отыграли первое шоу с новым барабанщиком

24 апр 2023 : 		 Неизданный трек MR. BIG

18 апр 2023 : 		 BILLY SHEEHAN: «MR. BIG думают о новом материале»

7 мар 2023 : 		 MR. BIG нашли барабанщика и едут в тур

25 фев 2023 : 		 100 миллионов MR. BIG

6 фев 2023 : 		 Басист MR. BIG — о сессионном барабанщике: «Я гарантирую, что вы будете очень довольны»

29 дек 2022 : 		 Вокалист MR. BIG подтверждает гастроли

1 дек 2022 : 		 Вокалист MR. BIG: «Пора нам в дорогу, момент настал!»

29 ноя 2022 : 		 MR. BIG нашли ударника

15 ноя 2022 : 		 ERIC MARTIN надеется, что MR. BIG смогут

2 сен 2022 : 		 MR. BIG собираются дать концерты в 2023 году

13 янв 2022 : 		 BILLY SHEEHAN — об успехе MR. BIG

1 янв 2022 : 		 Фрагмент переиздания MR. BIG

25 дек 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

24 ноя 2021 : 		 Вскрытие от MR. BIG
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|||| 15 янв 2024

MR. BIG открыли американский тур



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Выступлением 12 января в Warehouse Live, Houston, Texas, MR. BIG открыли североамериканский тур — видео доступно ниже.




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