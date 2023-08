сегодня



Видео полного выступления MR. BIG



Видео полного выступления MR. BIG, которое состоялось в знаменитом зале Budokan, Токио, Япония, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Addicted to That Rush"

"Take Cover"

"Undertow"



Lean Into It

"Daddy, Brother, Lover, Little Boy"

"Alive and Kickin'"

"Green-Tinted Sixties Mind"

"CDFF-Lucky This Time" (Jeff Paris cover)

"Voodoo Kiss

"Never Say Never

"Just Take My Heart

"My Kinda Woman

"A Little Too Loose

"Road to Ruin

"To Be With You



Акустика

"Big Love"

"The Chain"

"Where Do I Fit In?"

"Promise Her The Moon"

"Wild World" (Cat Stevens cover)





- гитарное соло -

"Colorado Bulldog"

- басовое соло -

"Shy Boy" (Talas cover)





Бис:

"30 Days in the Hole" (Humble Pie cover)

"Good Lovin'" (The Rascals cover)

"Baba O'Riley" (The Who cover)







