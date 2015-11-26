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FRONTIERS MUSIC SRL ответили на критику



FRONTIERS MUSIC SRL отреагировали на слова Billy Sheehan'a о том, что последняя работа была убита лейблом:



«Недавно появились новости из интервью с Billy Sheehanом из MR. BIG, в которых он говорит, что лейбл "убил" их последний релиз "Defying Gravity".



Для тех, кто нашёл время прослушать настоящее интервью, вы заметили, что он никогда не называет Frontiers. Он просто ссылается на "звукозаписывающий лейбл". Blabbermouth, Ultimate Classic Rock и другие новостные агентства вставили имя Frontiers в свои материалы касательно интервью. Мы, конечно, можем понять, почему они это сделали, потому что Frontiers выпустили альбом в большинстве стран, но не во всех. Это объяснимое предположение, но, к сожалению, оно некорректно.



Реальность такова, что MR. BIG подписали отдельное, не связанное с нами соглашение с японским лейблом на выпуск "Defying Gravity". Повторяем: это не имеет никакого отношения к Frontiers. Насколько нам известно, лейбл пожелал выпустить альбом за месяц до того, как он будет выпущен в остальных странах. Исходя из этого, мы планировали выпустить альбом 21 июня 2017 года в связи с предлагаемой датой выхода в мае на японском лейбле. В конце концов мы перенесли альбом на 7 июля 2017 года и, наконец, на 21 июля 2017 года из-за задержек с доставкой элементов альбома. 21 июня 2017 года — дата выхода в Японии, согласно базе данных Discogs.



Мы действительно не знаем, что произошло между японским лейблом и MR. BIG. Frontiers может только сказать, что мы не имели никакого отношения к обстоятельствам, которые привели к поспешной доставке финального мастера альбома.



С нашей стороны нет ни злого умысла, ни обиды на кого-либо, мы просто хотели прояснить, что мы не тот лейбл, который спешит/давит на группу, и мы не те, кто принимает окончательное решение о том, какую версию альбома предполагается изготовить и выпустить. Мы всегда были и остаёмся большими поклонниками MR. BIG. и музыкальных талантов каждого отдельного участника. Для нас было честью выпустить их записи».



















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