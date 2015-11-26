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Mr. Big

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17 июн 2020 : 		 FRONTIERS MUSIC SRL ответили на критику

17 июн 2020 : 		 BILLY SHEEHAN: «Лейбл похоронил последнюю пластинку MR. BIG»

12 ноя 2019 : 		 Басист MR. BIG о будущем группы

29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

28 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

21 авг 2018 : 		 ERIC MARTIN о будущем MR. BIG

13 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MR. BIG

3 май 2018 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет летом

6 мар 2018 : 		 MR. BIG почтят память барабанщика

16 фев 2018 : 		 GILBY CLARKE почтил память Пэта Торпи

16 фев 2018 : 		 Вокалист MR. BIG о смерти Пэта Торпи

9 фев 2018 : 		 Умер барабанщик MR. BIG

28 дек 2017 : 		 MR. BIG в Маниле

15 июл 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

1 июл 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

16 июн 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

14 июн 2017 : 		 Выход нового альбома MR. BIG отложен

12 июн 2017 : 		 Акустика от MR. BIG

5 июн 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

2 июн 2017 : 		 Рассказ о создании новой песни MR. BIG

22 май 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

9 май 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома MR. BIG

20 апр 2017 : 		 У MR. BIG уже готовы шесть новых песен

18 апр 2017 : 		 Новый альбом MR. BIG появится осенью

16 сен 2016 : 		 MR. BIG собирают идеи для нового альбома

6 июл 2015 : 		 LITA FORD и MR. BIG исполнили "Close My Eyes Forever"
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FRONTIERS MUSIC SRL ответили на критику



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FRONTIERS MUSIC SRL отреагировали на слова Billy Sheehan'a о том, что последняя работа была убита лейблом:

«Недавно появились новости из интервью с Billy Sheehanом из MR. BIG, в которых он говорит, что лейбл "убил" их последний релиз "Defying Gravity".

Для тех, кто нашёл время прослушать настоящее интервью, вы заметили, что он никогда не называет Frontiers. Он просто ссылается на "звукозаписывающий лейбл". Blabbermouth, Ultimate Classic Rock и другие новостные агентства вставили имя Frontiers в свои материалы касательно интервью. Мы, конечно, можем понять, почему они это сделали, потому что Frontiers выпустили альбом в большинстве стран, но не во всех. Это объяснимое предположение, но, к сожалению, оно некорректно.

Реальность такова, что MR. BIG подписали отдельное, не связанное с нами соглашение с японским лейблом на выпуск "Defying Gravity". Повторяем: это не имеет никакого отношения к Frontiers. Насколько нам известно, лейбл пожелал выпустить альбом за месяц до того, как он будет выпущен в остальных странах. Исходя из этого, мы планировали выпустить альбом 21 июня 2017 года в связи с предлагаемой датой выхода в мае на японском лейбле. В конце концов мы перенесли альбом на 7 июля 2017 года и, наконец, на 21 июля 2017 года из-за задержек с доставкой элементов альбома. 21 июня 2017 года — дата выхода в Японии, согласно базе данных Discogs.

Мы действительно не знаем, что произошло между японским лейблом и MR. BIG. Frontiers может только сказать, что мы не имели никакого отношения к обстоятельствам, которые привели к поспешной доставке финального мастера альбома.

С нашей стороны нет ни злого умысла, ни обиды на кого-либо, мы просто хотели прояснить, что мы не тот лейбл, который спешит/давит на группу, и мы не те, кто принимает окончательное решение о том, какую версию альбома предполагается изготовить и выпустить. Мы всегда были и остаёмся большими поклонниками MR. BIG. и музыкальных талантов каждого отдельного участника. Для нас было честью выпустить их записи».

FRONTIERS MUSIC SRL Sets Record Straight On MR. BIG








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