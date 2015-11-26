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Mr. Big

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6 апр 2021 : 		 Вокалист хотел бы что-то сделать с MR. BIG

10 фев 2021 : 		 MR. BIG выпускают концертный релиз

27 дек 2020 : 		 Вокалист MR. BIG в ROCK MEETS CLASSIC

16 ноя 2020 : 		 BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG

28 сен 2020 : 		 YOYOKA исполняет MR. BIG

17 июн 2020 : 		 FRONTIERS MUSIC SRL ответили на критику

17 июн 2020 : 		 BILLY SHEEHAN: «Лейбл похоронил последнюю пластинку MR. BIG»

12 ноя 2019 : 		 Басист MR. BIG о будущем группы

29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

28 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

21 авг 2018 : 		 ERIC MARTIN о будущем MR. BIG

13 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MR. BIG

3 май 2018 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет летом

6 мар 2018 : 		 MR. BIG почтят память барабанщика

16 фев 2018 : 		 GILBY CLARKE почтил память Пэта Торпи

16 фев 2018 : 		 Вокалист MR. BIG о смерти Пэта Торпи

9 фев 2018 : 		 Умер барабанщик MR. BIG

28 дек 2017 : 		 MR. BIG в Маниле

15 июл 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

1 июл 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

16 июн 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

14 июн 2017 : 		 Выход нового альбома MR. BIG отложен

12 июн 2017 : 		 Акустика от MR. BIG

5 июн 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

2 июн 2017 : 		 Рассказ о создании новой песни MR. BIG

22 май 2017 : 		 Новая песня MR. BIG
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Вокалист хотел бы что-то сделать с MR. BIG



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Вокалист MR. BIG Eric Martin в недавнем интервью сказал, что «не против собраться» с группой:

«После смерти Пэта наши паруса покинул попутный ветер, было непросто играть без него, и мы довольно долго скорбели по этому поводу. Но я бы хотел собраться с MR. BIG и сделать ещё одну, может, даже полноценную пластинку.

Когда я сочиняю песни, я постоянно думаю о MR. BIG, и даже если я сочиняю акустическую тему, она всё равно звучит как MR. BIG.

Я бы хотел провести тур — вне всяких на то сомнений — с группой. Но я бы хотел с ними всё-таки что-то сделать, я ведь так люблю эту группу. Мне нравится выступать с Billy и Paul'ом и ощущать дух Пэта. Я люблю эту музыку!»

ERIC MARTIN Says He





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