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Вокалист хотел бы что-то сделать с MR. BIG



Вокалист MR. BIG Eric Martin в недавнем интервью сказал, что «не против собраться» с группой:



«После смерти Пэта наши паруса покинул попутный ветер, было непросто играть без него, и мы довольно долго скорбели по этому поводу. Но я бы хотел собраться с MR. BIG и сделать ещё одну, может, даже полноценную пластинку.



Когда я сочиняю песни, я постоянно думаю о MR. BIG, и даже если я сочиняю акустическую тему, она всё равно звучит как MR. BIG.



Я бы хотел провести тур — вне всяких на то сомнений — с группой. Но я бы хотел с ними всё-таки что-то сделать, я ведь так люблю эту группу. Мне нравится выступать с Billy и Paul'ом и ощущать дух Пэта. Я люблю эту музыку!»







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