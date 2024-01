сегодня



Видео полного выступления MR. BIG



Видео полного выступления MR. BIG, которое состоялось 18 января в Amaturo Theater, Broward Center, Fort Lauderdale, Florida, доступно для просмотра ниже:



01. Addicted To That Rush 00:00

02. Take Cover 06:57

03. Undertow 12:11



*Lean Into It*



04. Daddy, Brother, Lover, Little Boy (The Electric Drill Song) 17:11

05. Alive And Kickin' 21:08

06. Green-Tinted Sixties Mind 26:48

07. CDFF-Lucky This Time (Jeff Paris cover) 30:40

08. Voodoo Kiss 34:40

09. Never Say Never 39:08

10. Just Take My Heart 43:31

11. My Kinda Woman 48:10

12. A Little Too Loose 52:37

13. Road To Ruin 58:19

Band intros 01:02:45

14. To Be With You 01:05:16



****



15. Wild World (CAT STEVENS cover) 01:08:49

16. Guitar Solo 01:12:00

17. Colorado Bulldog 01:17:00

18. Bass Solo 01:21:32

19. Shy Boy (TALAS cover) 01:27:26

20. 30 Days In The Hole (HUMBLE PIE cover) 01:31:30

21. Good Lovin' (THE OLYMPICS cover) - Instrument switch: (Eric Martin/Bass, Billy Sheehan/Vocals, Paul Gilbert/Drums and N. D'Virgilio/Guitar 01:36:30

22. Baba O'Riley (THE WHO cover) 01:41:40







+0 -0



просмотров: 116