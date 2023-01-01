Вокалист MR. BIG: «Эти гастроли и на этом все»

Eric Martin в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" сообщил, что MR. BIG завершат гастрольную деятельность после этого тура.
«На этом все. И вряд ли что-то изменится. Мы продолжим выпускать пластинки и заниматься некоторыми проектами, но гастролировать больше не будем. MR. BIG будет завершен... Январь, февраль, март, апрель, май, у нас есть США, Европа. Мы вернемся в США, потом в мае сыграем в Южной Америке, и все. Больше никаких гастролей. Все!»
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