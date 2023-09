сегодня



ERIC MARTIN, STEVE BROWN и P.J. FARLEY исполнили песни MR. BIG и TRIXTER



Девятого сентября ERIC MARTIN вышел на сцену с участниками TRIXTER STEVE'ом BROWN'ом и P. J. FARLEY — видео доступно ниже.



Сет-лист:



"Everybody Needs A Little Trouble" (Mr. Big)

"Daddy, Brother, Lover, Little Boy" (Mr. Big)

"Alive and Kickin'" (Mr. Big)

"One in a Million" (Trixter)

"Take Cover" (Mr. Big)

"Shine" (Mr. Big)

"To Be With You" (Mr. Big)

"Give It To Me Good" (Trixter - with Danger Danger vocalist Ted Poley)







+0 -0



просмотров: 89