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MR. BIG выпускают концертный релиз



Двадцать четвёртого февраля MR. BIG выпустят запись девяти выступлений в Японии, получившую название "Raw Like Sushi Mega Edition - Revive 2017: 2017 Japan Tour Official Bootleg Box". Все они были сделаны в сентябре — октябре 2017 года.



В рамках недавнего интервью Eric Martin рассказал об этом релизе:



«Пару месяцев назад я получил электронное письмо от нашей звукозаписывающей компании в Японии, в котором говорилось, что они записали все девять концертов, — последние концерты Пэта Торпея, которые пришлись на Японию, все девять выступлений. Я даже позвонил Michelle Sabolchick, которая является нашим звукоинженером последние десять лет, и спросил её: "Ты видела оборудование Pro Tools? Ты же за пультом. Они записывали?" А она отвечает: "Рядом со мной никто ничего не писал". И я спрашиваю у неё: "Как они это сделали?" Мы даже не подписывались под этим или что-то в этом роде.



Я не понимал этого, но они делали это каждый год, когда мы там играли, я просто никогда не был в курсе. И они делали запись с пульта. Так что у них есть мониторный микс всех девяти концертов. В любом случае, как бы то ни было, они сводили всё, и на этих девяти концертах много одинаковых песен, но разная энергия в разных городах, и есть около трёх-четырёх концертов, в которых есть попурри из песен, которые мы никогда не играем на живых концертах, — когда меняемся инструментами и тому подобное: если вы когда-нибудь видели MR. BIG на концерте, то понимаете, о чём я говорю. И это очень неплохо. Я рад, что они сделали это, и ещё больше рад, что не знал об этом, потому что если бы я знал об этом, то я бы очень испугался!»













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