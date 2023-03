сегодня



MR. BIG нашли барабанщика и едут в тур



MR. BIG решились поехать в новый тур, который, по их словам, должен стать последним — "The BIG Finish". Место за ударной установкой займёт Nick D'Virgilio (SPOCK'S BEARD, BIG BIG TRAIN).



Комментарии участников группы:



«В лице Nick'а мы нашли замечательного барабанщика, и у него прекрасный голос. У него такой же вокальный диапазон, как и у Пэта, и он сможет исполнить партии, которые исполнял Пэт, с таким же изяществом. Это большое упрощение, потому что MR. BIG всегда отличались большим количеством гармоний. Когда группа только начинала деятельность, мы очень полагались друг на друга. Мы знали, что каждый сделает именно то, что ему нужно в вокальном плане, и всё будет исполнено правильно, в такт и вовремя. Трудно найти барабанщика, который поёт в таком диапазоне, но Nick именно тот, кто нам нужен на сцене».



Даты выступлений:



July 20 - Nagoya, Japan - Nagoya Shimin Kaikan

July 22 - Osaka, Japan - Osaka Maruzen Intec Arena

July 25 - Tokyo, Japan - Budokan

July 29 - Seoul, Korea - Yes24 Live Hall

July 31 - Hong Kong, China - Southorn Stadium

Aug. 2 - Taiwan - Zepp New Taipei

Aug. 04 - Singapore - Marina Bay Sands Theater

Aug. 05 - Singapore - Marina Bay Sands Theater

Aug. 07 - Bangkok, Thailand - Show DC Hall

Aug. 09 - Manila, Philippines - Skydome

Aug. 12 - Kemayoran, Jakarta - The 90's Festival







