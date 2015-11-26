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Mr. Big

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16 ноя 2020 : 		 BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG

28 сен 2020 : 		 YOYOKA исполняет MR. BIG

17 июн 2020 : 		 FRONTIERS MUSIC SRL ответили на критику

17 июн 2020 : 		 BILLY SHEEHAN: «Лейбл похоронил последнюю пластинку MR. BIG»

12 ноя 2019 : 		 Басист MR. BIG о будущем группы

29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

28 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

21 авг 2018 : 		 ERIC MARTIN о будущем MR. BIG

13 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MR. BIG

3 май 2018 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет летом

6 мар 2018 : 		 MR. BIG почтят память барабанщика

16 фев 2018 : 		 GILBY CLARKE почтил память Пэта Торпи

16 фев 2018 : 		 Вокалист MR. BIG о смерти Пэта Торпи

9 фев 2018 : 		 Умер барабанщик MR. BIG

28 дек 2017 : 		 MR. BIG в Маниле

15 июл 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

1 июл 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

16 июн 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

14 июн 2017 : 		 Выход нового альбома MR. BIG отложен

12 июн 2017 : 		 Акустика от MR. BIG

5 июн 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

2 июн 2017 : 		 Рассказ о создании новой песни MR. BIG

22 май 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

9 май 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома MR. BIG

20 апр 2017 : 		 У MR. BIG уже готовы шесть новых песен

18 апр 2017 : 		 Новый альбом MR. BIG появится осенью
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BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG



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BILLY SHEEHAN в рамках недавнего разговора коснулся будущего MR. BIG:

«Это была настоящая группа. У нас был невероятный успех, особенно на международном уровне, что нам очень понравилось, потому что примерно в середине 90-х мир окунулся в гранж — ну, США, Европа — тут он был популярен, но так было не везде, в Южной Америке, Юго-Восточной Азии и прочих странах мы все еще могли продавать концерты и давать их с больгим успехом.

У нас была отличная карьера, мы всё ещё существуем, но, как вы знаете, к сожалению, мы потеряли нашего барабанщика и на данный момент у нас нет никаких планов на что-либо. Мы просто позволим природе взять все в свои руки. В какой-то момент, может быть, мы сделаем что-нибудь снова. Мы не знаем. Может быть, я и Paul, может быть, я и Eric, может быть, Eric и Paul, может быть, мы с другим барабанщиком — это может быть что угодно — но мы совершенно об этом не говорили, мы просто отпустили все и всё.

Нам было тяжело [справиться со смертью Пэта]. Четыре составляющие должны были быть вместе чтобы это был MR. BIG. Но мы ценим [поддержку]. Я до сих пор каждый день получаю много писем по поводу MR. BIG и наших песен. Потрясающие письма от людей и ты начинаешь осознавать, насколько ты достучался до людей по всему миру. Какой-то маленькой девочке в Пакистане тяжело, она слушает нашу музыку и теперь она снова в порядке. Приятно удивляет!»

BILLY SHEEHAN On MR. BIG





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