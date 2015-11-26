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BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG



BILLY SHEEHAN в рамках недавнего разговора коснулся будущего MR. BIG:



«Это была настоящая группа. У нас был невероятный успех, особенно на международном уровне, что нам очень понравилось, потому что примерно в середине 90-х мир окунулся в гранж — ну, США, Европа — тут он был популярен, но так было не везде, в Южной Америке, Юго-Восточной Азии и прочих странах мы все еще могли продавать концерты и давать их с больгим успехом.



У нас была отличная карьера, мы всё ещё существуем, но, как вы знаете, к сожалению, мы потеряли нашего барабанщика и на данный момент у нас нет никаких планов на что-либо. Мы просто позволим природе взять все в свои руки. В какой-то момент, может быть, мы сделаем что-нибудь снова. Мы не знаем. Может быть, я и Paul, может быть, я и Eric, может быть, Eric и Paul, может быть, мы с другим барабанщиком — это может быть что угодно — но мы совершенно об этом не говорили, мы просто отпустили все и всё.



Нам было тяжело [справиться со смертью Пэта]. Четыре составляющие должны были быть вместе чтобы это был MR. BIG. Но мы ценим [поддержку]. Я до сих пор каждый день получаю много писем по поводу MR. BIG и наших песен. Потрясающие письма от людей и ты начинаешь осознавать, насколько ты достучался до людей по всему миру. Какой-то маленькой девочке в Пакистане тяжело, она слушает нашу музыку и теперь она снова в порядке. Приятно удивляет!»













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