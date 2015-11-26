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Mr. Big

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13 янв 2022 : 		 BILLY SHEEHAN — об успехе MR. BIG

1 янв 2022 : 		 Фрагмент переиздания MR. BIG

25 дек 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

24 ноя 2021 : 		 Вскрытие от MR. BIG

8 ноя 2021 : 		 PAUL GILBERT — о будущем MR. BIG

2 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от MR. BIG

19 окт 2021 : 		 Обучающее видео от MR. BIG

16 авг 2021 : 		 Вокалист MR. BIG: «Я отчасти виноват, что мы так больше ничего и не сделали»

1 авг 2021 : 		 MR. BIG переиздали альбом

6 апр 2021 : 		 Вокалист хотел бы что-то сделать с MR. BIG

10 фев 2021 : 		 MR. BIG выпускают концертный релиз

27 дек 2020 : 		 Вокалист MR. BIG в ROCK MEETS CLASSIC

16 ноя 2020 : 		 BILLY SHEEHAN о будущем MR. BIG

28 сен 2020 : 		 YOYOKA исполняет MR. BIG

17 июн 2020 : 		 FRONTIERS MUSIC SRL ответили на критику

17 июн 2020 : 		 BILLY SHEEHAN: «Лейбл похоронил последнюю пластинку MR. BIG»

12 ноя 2019 : 		 Басист MR. BIG о будущем группы

29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

28 авг 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

21 авг 2018 : 		 ERIC MARTIN о будущем MR. BIG

13 июн 2018 : 		 Фрагмент нового DVD MR. BIG

3 май 2018 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет летом

6 мар 2018 : 		 MR. BIG почтят память барабанщика

16 фев 2018 : 		 GILBY CLARKE почтил память Пэта Торпи

16 фев 2018 : 		 Вокалист MR. BIG о смерти Пэта Торпи

9 фев 2018 : 		 Умер барабанщик MR. BIG
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BILLY SHEEHAN — об успехе MR. BIG



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BILLY SHEEHAN рассказал о своей реакции на то, что сингл "To Be With You" стал столь успешным, и как это отразилось на карьере MR. BIG:

«Мне очень повезло. Я стал свидетелем успеха "Eat 'Em And Smile" (с вокалистом David'ом Lee Roth'ом) и хотел добиться такого же успеха с группой, которую я собрал. Это изменило очень многое в моей жизни, и впервые это был мой успех — я собрал группу. Это успех меня, Пэта (Торпи), Eric'a (Singer'a) и Paul'a (Gilbert'a) — мы сделали это. Это не только изменило жизнь, но и дополнило её.

Наконец ты понимаешь, что то, что ты делал, имеет ценность и значение. Тот факт, что это было наше собственное дело, усыпил многие сомнения в себе, которые были у всех нас, и у меня, конечно, всё ещё остаются... Но уже не в такой степени! Это действительно помогло на время отбросить все сомнения — и честно взглянуть на то, правильными ли были наши решения».

BILLY SHEEHAN Talks Success Of MR. BIG's Lean Into It Album -



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Saint Portnoy


13 янв 2022, 17:39		Эрика Мартина. Он "сингер" в Mr.Big )))

Tom Sawyer


13 янв 2022, 17:42		Lol


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