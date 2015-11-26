BILLY SHEEHAN — об успехе MR. BIG

BILLY SHEEHAN рассказал о своей реакции на то, что сингл "To Be With You" стал столь успешным, и как это отразилось на карьере MR. BIG:
«Мне очень повезло. Я стал свидетелем успеха "Eat 'Em And Smile" (с вокалистом David'ом Lee Roth'ом) и хотел добиться такого же успеха с группой, которую я собрал. Это изменило очень многое в моей жизни, и впервые это был мой успех — я собрал группу. Это успех меня, Пэта (Торпи), Eric'a (Singer'a) и Paul'a (Gilbert'a) — мы сделали это. Это не только изменило жизнь, но и дополнило её.
Наконец ты понимаешь, что то, что ты делал, имеет ценность и значение. Тот факт, что это было наше собственное дело, усыпил многие сомнения в себе, которые были у всех нас, и у меня, конечно, всё ещё остаются... Но уже не в такой степени! Это действительно помогло на время отбросить все сомнения — и честно взглянуть на то, правильными ли были наши решения».
Saint Portnoy
Tom Sawyer
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