|
|
|
все новости группы
|
сегодня
DAVID COVERDALE продал каталог ROUND HILL MUSIC
Компания Round Hill Music приобрела права на музыкальное издательство, мастер-права и роялти за мастер-права, а также заключила долгосрочное соглашение об управлении доходами от смежных прав на каталог David'a Coverdale'a.
Главные сливки:
* Каталог включает записи, сделанные за карьеру Coverdale'a как сольного исполнителя и как фронтмена WHITESNAKE.
* Каталог включает в себя мастер-роялти с записей, сделанных во время пребывания Coverdale'a в качестве вокалиста DEEP PURPLE.
* Каталог включает в себя активы Coverdale'a по изданию музыки и долгосрочные права на управление доходами Coverdale'a от смежных прав.
* Каталог обеспечивает привлекательную презентацию мультиплатинового альбома WHITESNAKE 1987 года, который был продан тиражом более восьми миллионов копий только в США.
* Хиты WHITESNAKE, входящие в соглашение, включают "Here I Go Again", "Is This Love", "Crying In The Rain", "Still Of The Night" и "Fool For Your Loving".
* В каталог включены мастер-роялти за такие песни DEEP PURPLE, как "Burn" и "Stormbringer".
* Также в каталог включена песня "The Last Note Of Freedom" из саундтрека к фильму "Days Of Thunder", написанная в соавторстве с Hans'ом Zimmer'ом и Billy Idol'ом.
|
|
Moomrick
Согласно объявлению, каталог имеет диверсифицированные потоки доходов, которые на 39% состоят из активов, связанных с публикацией музыки, 11% от смежных прав и 50% от основных прав на запись, которые далее увеличиваются до 23% потоковой передачи; 17% физической; 4% загрузки и 6% синхронизации.
Хотя выручка и цена приобретения не разглашаются, Billboard оценивает долю Ковердейла в издательстве Whitesnake и Deep Purple в 810 000 долларов в год. Поскольку публикация составляет 39% годового дохода каталога, это экстраполирует доход примерно в 2,1 миллиона долларов. Следовательно, по оценкам Billboard, пакет источников дохода Coverdale оценивался примерно в 35 миллионов долларов.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).