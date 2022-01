сегодня



DAVID COVERDALE продал каталог ROUND HILL MUSIC



Компания Round Hill Music приобрела права на музыкальное издательство, мастер-права и роялти за мастер-права, а также заключила долгосрочное соглашение об управлении доходами от смежных прав на каталог David'a Coverdale'a.



Главные сливки:



* Каталог включает записи, сделанные за карьеру Coverdale'a как сольного исполнителя и как фронтмена WHITESNAKE.



* Каталог включает в себя мастер-роялти с записей, сделанных во время пребывания Coverdale'a в качестве вокалиста DEEP PURPLE.



* Каталог включает в себя активы Coverdale'a по изданию музыки и долгосрочные права на управление доходами Coverdale'a от смежных прав.



* Каталог обеспечивает привлекательную презентацию мультиплатинового альбома WHITESNAKE 1987 года, который был продан тиражом более восьми миллионов копий только в США.



* Хиты WHITESNAKE, входящие в соглашение, включают "Here I Go Again", "Is This Love", "Crying In The Rain", "Still Of The Night" и "Fool For Your Loving".



* В каталог включены мастер-роялти за такие песни DEEP PURPLE, как "Burn" и "Stormbringer".



* Также в каталог включена песня "The Last Note Of Freedom" из саундтрека к фильму "Days Of Thunder", написанная в соавторстве с Hans'ом Zimmer'ом и Billy Idol'ом.







