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David Coverdale

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19 янв 2022 : 		 DAVID COVERDALE продал каталог ROUND HILL MUSIC

24 дек 2021 : 		 DAVID COVERDALE поздравляет с Рождеством

23 ноя 2021 : 		 Лидер WHITESNAKE призвал не политизировать пандемию

11 ноя 2021 : 		 COVERDALE — о предстоящем переиздании COVERDALE/PAGE: «Я очень доволен»

4 сен 2021 : 		 Басист WHITESNAKE — о том, когда последний раз общался с вокалистом

14 авг 2021 : 		 DAVID COVERDALE почтил память Майкла Финнигана

30 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у DAVID COVERDALE

29 июн 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «Я всегда бросал себе вызов как вокалисту»

12 май 2021 : 		 Умерла бывшая жена DAVID COVERDALE

14 апр 2021 : 		 DAVID COVERDALE продал дом

19 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE получил дозу

9 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом-2

27 фев 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «В переиздание COVERDALE/PAGE может войти новый материал»

14 дек 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом

12 дек 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо

2 дек 2020 : 		 Поздравления от DAVID COVERDALE

23 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»

10 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»

4 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла

15 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья

3 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски

11 сен 2020 : 		 DAVID COVERDALE перенёс операцию

23 июн 2020 : 		 DAVID COVERDALE ждёт операцию

26 май 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом более чем на два миллиона

12 апр 2020 : 		 DAVID COVERDALE опубликовал новое видео

3 апр 2020 : 		 Новая песня от DAVID COVERDALE
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DAVID COVERDALE продал каталог ROUND HILL MUSIC



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Компания Round Hill Music приобрела права на музыкальное издательство, мастер-права и роялти за мастер-права, а также заключила долгосрочное соглашение об управлении доходами от смежных прав на каталог David'a Coverdale'a.

Главные сливки:

* Каталог включает записи, сделанные за карьеру Coverdale'a как сольного исполнителя и как фронтмена WHITESNAKE.

* Каталог включает в себя мастер-роялти с записей, сделанных во время пребывания Coverdale'a в качестве вокалиста DEEP PURPLE.

* Каталог включает в себя активы Coverdale'a по изданию музыки и долгосрочные права на управление доходами Coverdale'a от смежных прав.

* Каталог обеспечивает привлекательную презентацию мультиплатинового альбома WHITESNAKE 1987 года, который был продан тиражом более восьми миллионов копий только в США.

* Хиты WHITESNAKE, входящие в соглашение, включают "Here I Go Again", "Is This Love", "Crying In The Rain", "Still Of The Night" и "Fool For Your Loving".

* В каталог включены мастер-роялти за такие песни DEEP PURPLE, как "Burn" и "Stormbringer".

* Также в каталог включена песня "The Last Note Of Freedom" из саундтрека к фильму "Days Of Thunder", написанная в соавторстве с Hans'ом Zimmer'ом и Billy Idol'ом.

DAVID COVERDALE Catalog Acquired By ROUND HILL MUSIC



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Moomrick


19 янв 2022, 16:05		Ну чего ж не полностью-то? Самое интересное далее:
Согласно объявлению, каталог имеет диверсифицированные потоки доходов, которые на 39% состоят из активов, связанных с публикацией музыки, 11% от смежных прав и 50% от основных прав на запись, которые далее увеличиваются до 23% потоковой передачи; 17% физической; 4% загрузки и 6% синхронизации.

Хотя выручка и цена приобретения не разглашаются, Billboard оценивает долю Ковердейла в издательстве Whitesnake и Deep Purple в 810 000 долларов в год. Поскольку публикация составляет 39% годового дохода каталога, это экстраполирует доход примерно в 2,1 миллиона долларов. Следовательно, по оценкам Billboard, пакет источников дохода Coverdale оценивался примерно в 35 миллионов долларов.


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