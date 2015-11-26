Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео AC/DC 82
*Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом рас... 59
*ICED EARTH переиздают дебют 34
*Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового ... 33
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 31
[= ||| все новости группы



*

David Coverdale

*



4 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла

15 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья

3 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски

11 сен 2020 : 		 DAVID COVERDALE перенёс операцию

23 июн 2020 : 		 DAVID COVERDALE ждёт операцию

26 май 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом более чем на два миллиона

12 апр 2020 : 		 DAVID COVERDALE опубликовал новое видео

3 апр 2020 : 		 Новая песня от DAVID COVERDALE

28 мар 2020 : 		 DAVID COVERDALE исполнил песню, посвящённую коронавирусу
| - |

|||| сегодня

DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла



*
zoom
*
* *
David Coverdale выразил свое возмущение действиями участников DEEP PURPLE из-за того, как они обошлись с ним и Glenn'ом Hughes'ом в преддверии их ввода в Зал славы рок-н-ролла в 2016 году.

Фронтмен WHITESNAKE сделал комментарии во время беседы с Eonmusic о новом альбоме группы "Love Songs", который выйдет 6 ноября на Rhino Records.

Coverdale сказал, что изначально он собирался отказаться от участия в мероприятии, если Ritchie Blackmore также откажется от него. Он объяснил:

«Мы с Ritchie говорили об этом. Нас уже номинировали до этого, но ничего не вышло, и я сказал: "Ты пойдёшь?", а он ответил: "Нет". Я сказал: "Ну, тогда и я не пойду".

Но то, что случилось в 2016 году, в буквальном смысле, как только было объявлено, что нас официально вводят, нынешние участники DEEP PURPLE отказались приходить, если там будет Ritchie Blackmore. И это было примерно за 72 часа до того, когда я был готов лететь с семьёй. И это обошлось мне примерно в $75,000 или $85,000, потому что нужно было заплатить за все столы, кроме того, за котором сидишь ты, а моя дочь прилетела из Германии, мой сын закончил колледж. Это было семейное мероприятие».

Певец, которая был участником DEEP PURPLE вместе с Hughes'ом с 1973 по 1976 годы, продолжил:

«Внезапно нам с Glenn'ом Hughes'ом сказали: "Короче, мы не хотим, чтобы ты пел с нами". Изначально я говорил с Ian'ом [Gillan'ом] о том, чтобы я вышел и спел бэки "Smoke On The Water", потому что изначально они собирались закрыть ей шоу. Так что внезапно словно выдернули вилку из розетки. Они пытались помешать нам выступать с речью, и моя жена была в ярости, не считая того, что она потратила целое состояние на шикарные платья. И я сказал: "Да пошло оно всё! Никто нас не остановит". Я связался с Carole, менеджером Ritchie, и передал ей: "Скажи ему, чтобы пошёл со мной". Никто, чёрт возьми, не тронет его. Скажи ему, чтобы пошёл со мной", а он не захотел этого делать.

Первое, что я сказал, когда был там, наверху, было: "Никто из нас не стоял бы здесь без Ritchie Blackmore'а", и я был в этом убеждён. Steve Morse и Don Airey [нынешние участники DEEP PURPLE) более лестно отзывались о нас с Glenn'ом, чем другие парни. Мы прекрасно провели время. Я очень рад, что я тот, кто я есть, и на днях я только что говорил с Glenn'ом об этом: "Какая вожжа им под хвост попала?"

Так что мы не джемовали, и это нормально. Мы снова вышли к прессе, пока они выступали, просто отлично провели время, как всегда делают братья-грешники».

В заключение David сказал, что Blackmore внёс большой вклад в DEEP PURPLE:

«Его это не колышит, и он знает, что именно он создал большую часть музыки, и это правда — никто из нас не был бы на этой сцене без Ritchie Blackmore'а. Ни один из нас».

DAVID COVERDALE Blasts DEEP PURPLE Over His Treatment At ROCK HALL Induction:



Like!+9Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 7 )

olly71


4 ноя 2020, 10:54		DP сделали по сути Блэкмор с Лордом все остальные кто был в группе это по сути сопровождающий состав . Этих двух уже давно в группе нет так что и говорить не о чем.

RomV


4 ноя 2020, 11:23		Ну Ковердейл прав. Мне почему-то кажется, что вся эта катавасия дело рук Гиллана

AlexTronenko


4 ноя 2020, 11:47		Если мне память не изменяет, то Гиллан единственный в своей речи упомянул вклад Томми Болина и Тернера, с учетом того как он не любит другие составы Дп, так что я бы сильно на Гиллана не списывал тот хаос. По любому менеджеры воду мутили

R0ck_N_R0lla


4 ноя 2020, 12:47		"да пидоры они все"(с)

ElectricRetard


4 ноя 2020, 13:11		Да, без Блэкмора и Лорда это Dead Purple, хули.

Red One


4 ноя 2020, 13:58		Ковердэйл - это Вайтснейк, Дип Пёрпл - это Марк 2

Kiskenbassker


4 ноя 2020, 15:14		Насколько я читал, в Марк 2 большую часть музыки писали Блэкмор и Гловер, тексты - Гиллан. Лорд и Пэйс подключались периодически, у Лорда гораздо лучше получались вещи типа "Концерта для группы с оркестром", чем хард-рок.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 17061

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом