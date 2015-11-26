сегодня



DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла



David Coverdale выразил свое возмущение действиями участников DEEP PURPLE из-за того, как они обошлись с ним и Glenn'ом Hughes'ом в преддверии их ввода в Зал славы рок-н-ролла в 2016 году.



Фронтмен WHITESNAKE сделал комментарии во время беседы с Eonmusic о новом альбоме группы "Love Songs", который выйдет 6 ноября на Rhino Records.



Coverdale сказал, что изначально он собирался отказаться от участия в мероприятии, если Ritchie Blackmore также откажется от него. Он объяснил:



«Мы с Ritchie говорили об этом. Нас уже номинировали до этого, но ничего не вышло, и я сказал: "Ты пойдёшь?", а он ответил: "Нет". Я сказал: "Ну, тогда и я не пойду".



Но то, что случилось в 2016 году, в буквальном смысле, как только было объявлено, что нас официально вводят, нынешние участники DEEP PURPLE отказались приходить, если там будет Ritchie Blackmore. И это было примерно за 72 часа до того, когда я был готов лететь с семьёй. И это обошлось мне примерно в $75,000 или $85,000, потому что нужно было заплатить за все столы, кроме того, за котором сидишь ты, а моя дочь прилетела из Германии, мой сын закончил колледж. Это было семейное мероприятие».



Певец, которая был участником DEEP PURPLE вместе с Hughes'ом с 1973 по 1976 годы, продолжил:



«Внезапно нам с Glenn'ом Hughes'ом сказали: "Короче, мы не хотим, чтобы ты пел с нами". Изначально я говорил с Ian'ом [Gillan'ом] о том, чтобы я вышел и спел бэки "Smoke On The Water", потому что изначально они собирались закрыть ей шоу. Так что внезапно словно выдернули вилку из розетки. Они пытались помешать нам выступать с речью, и моя жена была в ярости, не считая того, что она потратила целое состояние на шикарные платья. И я сказал: "Да пошло оно всё! Никто нас не остановит". Я связался с Carole, менеджером Ritchie, и передал ей: "Скажи ему, чтобы пошёл со мной". Никто, чёрт возьми, не тронет его. Скажи ему, чтобы пошёл со мной", а он не захотел этого делать.



Первое, что я сказал, когда был там, наверху, было: "Никто из нас не стоял бы здесь без Ritchie Blackmore'а", и я был в этом убеждён. Steve Morse и Don Airey [нынешние участники DEEP PURPLE) более лестно отзывались о нас с Glenn'ом, чем другие парни. Мы прекрасно провели время. Я очень рад, что я тот, кто я есть, и на днях я только что говорил с Glenn'ом об этом: "Какая вожжа им под хвост попала?"



Так что мы не джемовали, и это нормально. Мы снова вышли к прессе, пока они выступали, просто отлично провели время, как всегда делают братья-грешники».



В заключение David сказал, что Blackmore внёс большой вклад в DEEP PURPLE:



«Его это не колышит, и он знает, что именно он создал большую часть музыки, и это правда — никто из нас не был бы на этой сцене без Ritchie Blackmore'а. Ни один из нас».







+9 -2



( 7 ) просмотров: 17061

