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DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски



DAVID COVERDALE недавно поговорил с радиостанцией 91.9 WFPK об отмене ранее анонсированных выступлений WHITESNAKE:



«Конечно, я скучаю по выступлениям. У меня только что была самая успешная продажа билетов в истории WHITESNAKE в 2020 году, и было просто ужасно, что пришлось отменить этот тур. Но мне пришлось отменить его по состоянию здоровья — это было до того, как мир закрылся из-за коронавируса. Мой проблемы начались ещё в Мельбурне, на песне "Slide In In". Когда я только начал петь, я стал испытывать совершенно неприятные и болезненные ощущения. Мне было очень больно, так что сделать эту операцию было необходимо.



Всё происходящее невероятно разрушительно. Отменить одно шоу — это душераздирающе, а отменить весь распроданный тур — просто опустошительно. И особенно с учётом всех обстоятельств...»



Coverdale также обратил внимание на тот факт, что большинство людей в индустрии потеряли все свои доходы после закрытия из-за COVID-19, а закрытые концертные площадки станут последними, кто будет открыт после того, как пандемия коронавируса утихнет.



«Мы все находимся в одной лодке в неизведанных водах в поисках безопасной гавани. Это время, когда мы должны работать вместе с чувством общности.



Я потрясён политическим расколом, который произошёл из-за этого ужасного вируса — по обе стороны Атлантики. Это ужасает меня. Это один из самых сложных периодов в истории нашего вида, людям говорят, что они могут выходить без маски. Нет, это не так. Ты подвергаешь опасности других людей — или она у тебя есть, или тебе нужно её найти. Это бессистемно и сбивает меня с толку — и правда сбивает с толку.



Мы с женой придерживаемся изоляции, правил дистанцирования в течение [нескольких] месяцев. Мою студию дезинфицировали, чистили. Всем, с кем мы работаем, проверяют температуру. Мы относимся к этому очень серьёзно. Почему? Потому что это необходимо.



Чем быстрее мы это сделаем, а я думаю, что будет несколько вакцин, тем быстрее мы сможем вновь потусоваться на рок-концерте. Нельзя устраивать рок-шоу на парковке, полной машин с людьми. Одна из вещей, ради которой люди ходят на выступления WHITESNAKE, — это выпустить пар, выпить и хорошо провести вечер».













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