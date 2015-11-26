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David Coverdale

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DAVID COVERDALE: «В переиздание COVERDALE/PAGE может войти новый материал»



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David Coverdale сообщил информацию о возможном переиздании его совместной работы с Джимми Пейджем, выпущенной в марте 1993 года.

Во время интервью для "Trunk Nation With Eddie Trunk" Дэвид ответил на вопрос, есть ли какой-либо прогресс в возможном переиздании пластинки проекта COVERDALE PAGE с одноимённым названием:

«Должен признаться, был серьёзный прогресс. В конце концов я достиг очень позитивного соглашения с моей бывшей звукозаписывающей компанией о пропавших активах. И я получил права на альбом COVERDALE PAGE. Так что, конечно, мой первый телефонный звонок был Jimmy, и я сказал: "Мы получили его. Мы получили его обратно, и мы можем делать с ним всё, что захотим". И, конечно же, Jimmy в изоляции в Великобритании, где действительно сложная ситуация с пандемией. Так что он находится в своём загородном поместье... Я написал Jimmy буквально пару дней назад: "Jimmy, мне так жаль, что я не был на связи". Но мы возобновляем контакт со следующей неделе, чтобы всё обсудить. У меня есть пара идей. Я хочу посмотреть, сможем ли мы обсудить всё через FaceTime или Zoom. У меня есть пара идей, для которых, я думаю, было бы неплохо, если бы мы смогли вернуться в студию и спланировать очень большой, роскошный, полноценный бокс-сет для издания в честь 30-летия в 2023 году».

Что касается того, какой дополнительный материал может появиться в расширенном издании "Coverdale Page", вокалист WHITESNAKE ответил:

«У нас есть четыре неизданных трека, которые нужно только смикшировать. Но с тех пор, как мы снова связались, я развлекался и сочинял дома. И у меня есть две идеи, из которых могут выйти действительно прикольные треки — надо просто переслать их ему и посмотреть, что он сможет с этим сделать. Мы раньше уже делали это — мы написали действительно очень мощную музыку вместе.
Ещё я ему рекомендовал следующее: "Давай сделаем ремастер оригинала, но я бы хотел, чтобы ты в Англии, со звукооператором на твой выбор, сделал микс Jimmy на альбоме, а я сделаю микс David'a в качестве бонусного материала". И я думаю, это было бы здорово. Он доверяет мне, я доверяю ему, и я думаю, что было бы здорово, если бы фэны взялись за Джимми, потому что каждый из нас сделал ровно половину в рамках проекта. Это были потрясающие три года вместе. Мне понравилось. Так что да, всё определённо в разработке».

По словам David'a, маловероятно, что работа над переизданием "Coverdale Page" начнётся в течение нескольких месяцев, пока весь мир борется с колоссальным воздействием пандемии COVID-19:

«Вряд ли у Jimmy в его загородном поместье есть студия. И он определённо не хочет ехать в Лондон. Мы с ним станем мишенью для этого ужасного вируса. Поэтому я полностью поддерживаю его в этом сценарии, потому что нет никакой спешки. В этом году ничего не будет. Даже если у нас появится возможность что-то записать, я могу записать материал здесь, послать ему диск, чтобы он сыграл свои партии, и мы сможем свести всё благодаря существующим технологиям, чего раньше нельзя было сделать. Но у меня дома есть студия, а у Jimmy нет. Так что я надеюсь, что мы сможем получить несколько новых битов и идей и поработать над ними в следующем году, когда будет безопаснее».

DAVID COVERDALE Says Proposed COVERDALE PAGE Reissue Will Likely Include New Music From Him And JIMMY PAGE





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