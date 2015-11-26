Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT
101
ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»
87
METALLICA почти месяц занята сочинением
51
ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...»
41
TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»
37
все новости группы
David Coverdale
Великобритания
Hard Rock
-
Facebook:
https://www.facebook.com/DavidCoverdale.official/
2 дек 2020
:
Поздравления от DAVID COVERDALE
23 ноя 2020
:
DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»
10 ноя 2020
:
DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»
4 ноя 2020
:
DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла
15 окт 2020
:
DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья
3 окт 2020
:
DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски
11 сен 2020
:
DAVID COVERDALE перенёс операцию
23 июн 2020
:
DAVID COVERDALE ждёт операцию
26 май 2020
:
DAVID COVERDALE снизил цену на дом более чем на два миллиона
12 апр 2020
:
DAVID COVERDALE опубликовал новое видео
3 апр 2020
:
Новая песня от DAVID COVERDALE
28 мар 2020
:
DAVID COVERDALE исполнил песню, посвящённую коронавирусу
сегодня
Поздравления от
DAVID COVERDALE
DAVID COVERDALE записал поздравительное видео с приближающимися праздниками — оно доступно ниже.
+0
-1
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 292
1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).