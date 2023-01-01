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David Coverdale

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24 ìàé 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «ß íå ïðèòâîðÿþñü òåì, êåì íå ÿâëÿþñü»

21 ìàé 2023 : 		 DAVID COVERDALE îáúÿñíèë, ïî÷åìó ñäåëàë îáðåçàíèå

16 ìàé 2023 : 		 DAVID COVERDALE — î ïðè÷èíàõ ðàçðûâà îòíîøåíèé ñ JOHN'îì SYKES'îì

14 íîÿ 2022 : 		 DOUG ALDRICH — î ðàáîòå ñ DAVID'îì COVERDALE'îì

30 ñåí 2022 : 		 ADRIAN VANDENBERG — î ðàçíîãëàñèÿõ ñ DAVID'îì COVERDALE'îì

19 ÿíâ 2022 : 		 DAVID COVERDALE ïðîäàë êàòàëîã ROUND HILL MUSIC

24 äåê 2021 : 		 DAVID COVERDALE ïîçäðàâëÿåò ñ Ðîæäåñòâîì

23 íîÿ 2021 : 		 Ëèäåð WHITESNAKE ïðèçâàë íå ïîëèòèçèðîâàòü ïàíäåìèþ

11 íîÿ 2021 : 		 COVERDALE — î ïðåäñòîÿùåì ïåðåèçäàíèè COVERDALE/PAGE: «ß î÷åíü äîâîëåí»

4 ñåí 2021 : 		 Áàñèñò WHITESNAKE — î òîì, êîãäà ïîñëåäíèé ðàç îáùàëñÿ ñ âîêàëèñòîì

14 àâã 2021 : 		 DAVID COVERDALE ïî÷òèë ïàìÿòü Ìàéêëà Ôèííèãàíà

30 èþí 2021 : 		 JOE BONAMASSA ñïðàøèâàåò ó DAVID COVERDALE

29 èþí 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «ß âñåãäà áðîñàë ñåáå âûçîâ êàê âîêàëèñòó»

12 ìàé 2021 : 		 Óìåðëà áûâøàÿ æåíà DAVID COVERDALE

14 àïð 2021 : 		 DAVID COVERDALE ïðîäàë äîì

19 ìàð 2021 : 		 DAVID COVERDALE ïîëó÷èë äîçó

9 ìàð 2021 : 		 DAVID COVERDALE ñíèçèë öåíó íà äîì-2

27 ôåâ 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «Â ïåðåèçäàíèå COVERDALE/PAGE ìîæåò âîéòè íîâûé ìàòåðèàë»

14 äåê 2020 : 		 DAVID COVERDALE ñíèçèë öåíó íà äîì

12 äåê 2020 : 		 Ëèäåð WHITESNAKE — î ëþáâè ê îçåðó Òàõî

2 äåê 2020 : 		 Ïîçäðàâëåíèÿ îò DAVID COVERDALE

23 íîÿ 2020 : 		 DAVID COVERDALE î ïåðåèçäàíèè COVERDALE PAGE: «Ìîãóò áûòü ñþðïðèçû!»

10 íîÿ 2020 : 		 DAVID COVERDALE ðàññêàçàë, ÷òî ðàáîòàòü ñ RITCHIE BLACKMORE'îì áûëî «óìîïîìðà÷èòåëüíî»

4 íîÿ 2020 : 		 DAVID COVERDALE ðàñêðèòèêîâàë DEEP PURPLE çà òî, êàê îíè ïîñòóïèëè ñ íèì íà öåðåìîíèè ââîäà â Çàë ñëàâû ðîê-í-ðîëëà

15 îêò 2020 : 		 DAVID COVERDALE — î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ

3 îêò 2020 : 		 DAVID COVERDALE êðèòèêóåò òåõ, êòî íå íîñèò ìàñêè
Ïîêàçàòü äàëåå
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DAVID COVERDALE: «ß íå ïðèòâîðÿþñü òåì, êåì íå ÿâëÿþñü»



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Â èíòåðâüþ äëÿ "Paltrocast" áûâøèé ôðîíòìåí DEEP PURPLE è íûíåøíèé ëèäåð WHITESNAKE David Coverdale îòâåòèë íà âîïðîñ î òîì, ïëàíèðóåò ëè îí âûïóñòèòü àâòîáèîãðàôèþ, âîçìîæíî, ïîä ðàíåå ïðåäëîæåííûì íàçâàíèåì "How White Was My Snake?":

«Åñëè ÿ íàïèøó êíèãó, ìîÿ æåíà õî÷åò, ÷òîáû ÿ íàçâàë å¸ "Soldier Of Fortune", ýòî èçâåñòíàÿ ïåñíÿ, êîòîðóþ ÿ íàïèñàë ñ Ritchie [Blackmore'îì] öåëóþ âå÷íîñòü íàçàä. Îíà ñêàçàëà, ÷òî ñ÷èòàåò, ÷òî "How White Was My Snake?" ñëèøêîì ïðèíèæàåò çíà÷åíèå ìîåãî íàñëåäèÿ. Íî ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ÿ íå ìîãó ýòîãî ñäåëàòü, ïîòîìó ÷òî ÿ íå ìîãó íå áûòü ÷åñòíûì â îòíîøåíèè ðàçíûõ âåùåé è òîãî, êòî áûë âäîõíîâèòåëåì òîé èëè èíîé ïåñíè... Ýòî áûëî áû ðàçãëàøåíèåì òàéíû, à ÿ íå çàèíòåðåñîâàí â òîì, ÷òîáû ïðè÷èíÿòü áîëü êîìó-ëèáî, è îñîáåííî ìîåé ñåìüå. Ïîýòîìó ñåé÷àñ ÿ ðàáîòàþ ñ ìîèì ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà âèäåî íàä äðóãîé êîíöåïöèåé, êîòîðàÿ, êàê ìíå êàæåòñÿ, ìîæåò áûòü çíà÷èòåëüíî áîëåå èíòåðåñíîé è íå òàêîé ÷åðòîâñêè ñêó÷íîé, êàê áèîãðàôèÿ».

Êîãäà èíòåðâüþåð çàìåòèë, ÷òî âîêðóã åãî ëè÷íîé æèçíè, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ åãî ñîâðåìåííèêîâ, ñóùåñòâóåò îùóùåíèå «ìèñòèêè», David ñêàçàë:

«Ñàìîå ãëàâíîå — ÿ íå ïðèòâîðÿþñü òåì, êåì íå ÿâëÿþñü. Ýòî ñàìîå ãëàâíîå. ß äî ñèõ ïîð îáåðåãàþ ñâîþ ÷àñòíóþ æèçíü. ß æèâó â ÷àñòíîé îáùèíå, êîòîðàÿ î÷åíü îáåðåãàåò ìîþ ñåìüþ. Äëÿ ìåíÿ ýòî íå ñåçîí îòêðûòûõ äâåðåé. ß äîëæåí ñîäåðæàòü ñâî¸ ïðîñòðàíñòâî â ÷èñòîòå. Êàê âû ìîæåòå ñåáå ïðåäñòàâèòü, ÿ îáùàþñü ñ ìèëëèîíàìè ëþäåé â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ â äåíü. ß ñìåþñü, íåìíîãî ôèëîñîôñòâóþ, ïîêàçûâàþ èì âèäåî.

Ìû íà÷èíàåì ñåðèþ âèäåî ïîä íàçâàíèåì "Q.T. [Question Time] With D.C.", òàê ÷òî ìû áóäåì îòâå÷àòü íà âîïðîñû ëþäåé î íåêîòîðûõ âåùàõ, êîòîðûå èì èíòåðåñíû. ß íå áóäó îáñóæäàòü Òîíè [Êèòýéí, áûâøóþ æåíó Êîâåðäåéëà]. Î Òîíè ó ìåíÿ óäèâèòåëüíûå âîñïîìèíàíèÿ. Íî îáñòîÿòåëüñòâà... Åñòü íåêîòîðûå âåùè, êîòîðûå íå ñòîèò îáñóæäàòü... ß ñ÷èòàþ, ýòî ïðîñòî óâàæåíèå ê ëþäÿì, ñ êîòîðûìè ÿ ðàáîòàë. Íåêîòîðûå àñïåêòû áûëè íåïðèãëÿäíûìè. ß ïîìíþ ýòî è äîëæåí óäàëèòü èç ñâîåãî ïðîñòðàíñòâà».

â€˜How White Was My Snake??? â€˜
Chapter 1...
I was born at a very early age...er... pic.twitter.com/ecpHSykIFj






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