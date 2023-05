DAVID COVERDALE: «ß íå ïðèòâîðÿþñü òåì, êåì íå ÿâëÿþñü»

сегодн€



DAVID COVERDALE: Ђя не притвор€юсь тем, кем не €вл€юсьї



¬ интервью дл€ "Paltrocast" бывший фронтмен DEEP PURPLE и нынешний лидер WHITESNAKE David Coverdale ответил на вопрос о том, планирует ли он выпустить автобиографию, возможно, под ранее предложенным названием "How White Was My Snake?":



Ђ≈сли € напишу книгу, мо€ жена хочет, чтобы € назвал еЄ "Soldier Of Fortune", это известна€ песн€, которую € написал с Ritchie [Blackmore'ом] целую вечность назад. ќна сказала, что считает, что "How White Was My Snake?" слишком принижает значение моего наследи€. Ќо проблема в том, что € не могу этого сделать, потому что € не могу не быть честным в отношении разных вещей и того, кто был вдохновителем той или иной песни... Ёто было бы разглашением тайны, а € не заинтересован в том, чтобы причин€ть боль кому-либо, и особенно моей семье. ѕоэтому сейчас € работаю с моим руководителем отдела видео над другой концепцией, котора€, как мне кажетс€, может быть значительно более интересной и не такой чертовски скучной, как биографи€ї.



огда интервьюер заметил, что вокруг его личной жизни, в отличие от многих его современников, существует ощущение Ђмистикиї, David сказал:



Ђ—амое главное Ч € не притвор€юсь тем, кем не €вл€юсь. Ёто самое главное. я до сих пор оберегаю свою частную жизнь. я живу в частной общине, котора€ очень оберегает мою семью. ƒл€ мен€ это не сезон открытых дверей. я должен содержать своЄ пространство в чистоте. ак вы можете себе представить, € общаюсь с миллионами людей в социальных сет€х в день. я смеюсь, немного философствую, показываю им видео.



ћы начинаем серию видео под названием "Q.T. [Question Time] With D.C.", так что мы будем отвечать на вопросы людей о некоторых вещах, которые им интересны. я не буду обсуждать “они [ итэйн, бывшую жену овердейла]. ќ “они у мен€ удивительные воспоминани€. Ќо обсто€тельства... ≈сть некоторые вещи, которые не стоит обсуждать... я считаю, это просто уважение к люд€м, с которыми € работал. Ќекоторые аспекты были непригл€дными. я помню это и должен удалить из своего пространстваї.



Chapter 1...

I was born at a very early age...er...







вАШHow White Was My Snake??? вАШChapter 1...I was born at a very early age...er... pic.twitter.com/ecpHSykIFj





+0 -0



просмотров: 369