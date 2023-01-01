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âñå íîâîñòè ãðóïïû
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ñåãîäíÿ
DAVID COVERDALE: «ß íå ïðèòâîðÿþñü òåì, êåì íå ÿâëÿþñü»
Â èíòåðâüþ äëÿ "Paltrocast" áûâøèé ôðîíòìåí DEEP PURPLE è íûíåøíèé ëèäåð WHITESNAKE David Coverdale îòâåòèë íà âîïðîñ î òîì, ïëàíèðóåò ëè îí âûïóñòèòü àâòîáèîãðàôèþ, âîçìîæíî, ïîä ðàíåå ïðåäëîæåííûì íàçâàíèåì "How White Was My Snake?":
«Åñëè ÿ íàïèøó êíèãó, ìîÿ æåíà õî÷åò, ÷òîáû ÿ íàçâàë å¸ "Soldier Of Fortune", ýòî èçâåñòíàÿ ïåñíÿ, êîòîðóþ ÿ íàïèñàë ñ Ritchie [Blackmore'îì] öåëóþ âå÷íîñòü íàçàä. Îíà ñêàçàëà, ÷òî ñ÷èòàåò, ÷òî "How White Was My Snake?" ñëèøêîì ïðèíèæàåò çíà÷åíèå ìîåãî íàñëåäèÿ. Íî ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ÿ íå ìîãó ýòîãî ñäåëàòü, ïîòîìó ÷òî ÿ íå ìîãó íå áûòü ÷åñòíûì â îòíîøåíèè ðàçíûõ âåùåé è òîãî, êòî áûë âäîõíîâèòåëåì òîé èëè èíîé ïåñíè... Ýòî áûëî áû ðàçãëàøåíèåì òàéíû, à ÿ íå çàèíòåðåñîâàí â òîì, ÷òîáû ïðè÷èíÿòü áîëü êîìó-ëèáî, è îñîáåííî ìîåé ñåìüå. Ïîýòîìó ñåé÷àñ ÿ ðàáîòàþ ñ ìîèì ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà âèäåî íàä äðóãîé êîíöåïöèåé, êîòîðàÿ, êàê ìíå êàæåòñÿ, ìîæåò áûòü çíà÷èòåëüíî áîëåå èíòåðåñíîé è íå òàêîé ÷åðòîâñêè ñêó÷íîé, êàê áèîãðàôèÿ».
Êîãäà èíòåðâüþåð çàìåòèë, ÷òî âîêðóã åãî ëè÷íîé æèçíè, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ åãî ñîâðåìåííèêîâ, ñóùåñòâóåò îùóùåíèå «ìèñòèêè», David ñêàçàë:
«Ñàìîå ãëàâíîå — ÿ íå ïðèòâîðÿþñü òåì, êåì íå ÿâëÿþñü. Ýòî ñàìîå ãëàâíîå. ß äî ñèõ ïîð îáåðåãàþ ñâîþ ÷àñòíóþ æèçíü. ß æèâó â ÷àñòíîé îáùèíå, êîòîðàÿ î÷åíü îáåðåãàåò ìîþ ñåìüþ. Äëÿ ìåíÿ ýòî íå ñåçîí îòêðûòûõ äâåðåé. ß äîëæåí ñîäåðæàòü ñâî¸ ïðîñòðàíñòâî â ÷èñòîòå. Êàê âû ìîæåòå ñåáå ïðåäñòàâèòü, ÿ îáùàþñü ñ ìèëëèîíàìè ëþäåé â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ â äåíü. ß ñìåþñü, íåìíîãî ôèëîñîôñòâóþ, ïîêàçûâàþ èì âèäåî.
Ìû íà÷èíàåì ñåðèþ âèäåî ïîä íàçâàíèåì "Q.T. [Question Time] With D.C.", òàê ÷òî ìû áóäåì îòâå÷àòü íà âîïðîñû ëþäåé î íåêîòîðûõ âåùàõ, êîòîðûå èì èíòåðåñíû. ß íå áóäó îáñóæäàòü Òîíè [Êèòýéí, áûâøóþ æåíó Êîâåðäåéëà]. Î Òîíè ó ìåíÿ óäèâèòåëüíûå âîñïîìèíàíèÿ. Íî îáñòîÿòåëüñòâà... Åñòü íåêîòîðûå âåùè, êîòîðûå íå ñòîèò îáñóæäàòü... ß ñ÷èòàþ, ýòî ïðîñòî óâàæåíèå ê ëþäÿì, ñ êîòîðûìè ÿ ðàáîòàë. Íåêîòîðûå àñïåêòû áûëè íåïðèãëÿäíûìè. ß ïîìíþ ýòî è äîëæåí óäàëèòü èç ñâîåãî ïðîñòðàíñòâà».
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Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò