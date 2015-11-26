Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист POWERMAN 5000 — о популярности ню-металла: «Славные... 57
*BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками 56
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 34
*MARC RIZZO: «От SOULFLY я не получил никакой поддержки» 23
*Концертное видео ULVER 19
[= ||| все новости группы



*

David Coverdale

*



14 авг 2021 : 		 DAVID COVERDALE почтил память Майкла Финнигана

30 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у DAVID COVERDALE

29 июн 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «Я всегда бросал себе вызов как вокалисту»

12 май 2021 : 		 Умерла бывшая жена DAVID COVERDALE

14 апр 2021 : 		 DAVID COVERDALE продал дом

19 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE получил дозу

9 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом-2

27 фев 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «В переиздание COVERDALE/PAGE может войти новый материал»

14 дек 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом

12 дек 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо

2 дек 2020 : 		 Поздравления от DAVID COVERDALE

23 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»

10 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»

4 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла

15 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья

3 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски

11 сен 2020 : 		 DAVID COVERDALE перенёс операцию

23 июн 2020 : 		 DAVID COVERDALE ждёт операцию

26 май 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом более чем на два миллиона

12 апр 2020 : 		 DAVID COVERDALE опубликовал новое видео

3 апр 2020 : 		 Новая песня от DAVID COVERDALE

28 мар 2020 : 		 DAVID COVERDALE исполнил песню, посвящённую коронавирусу
| - |

|||| сегодня

DAVID COVERDALE почтил память Майкла Финнигана



*
zoom
*
* *
DAVID COVERDALE отреагировал на известие о смерти известного американского клавишника и вокалиста Майкла Финнегана, работавшего в студии и как туровый музыкант. Он скончался в возрасте 76 лет от рака почек.

«Очень грустно слышать новости о кончине этого фантастического человека и невероятного музыканта... Для меня было честью работать с ним над моим альбомом "Into The LIGHT"... Просто сердце разрывается...»

Майкл известен по записи хаммонд-партий для множества артистов, среди которых были CROSBY, STILLS & NASH, THE MANHATTAN TRANSFER, JANE'S ADDICTION, Etta James, Dave Mason, Joe Cocker, Dan Fogleberg, Ringo Starr, Maria Muldaur, James Ingraham, Tracy Chapman, Rod Stewart, John Hiatt, Leonard Cohen, Buddy Guy, Sam Moore, Curtis Salgado, Keb' Mo', Taj Mahal, Bonnie Raitt и многие другие. Он также записывал партии для фильмов и рекламных роликов.

Известность он получил после работы с Джими Хендриксом над альбомом "Electric Ladyland".

WHITESNAKE








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 326

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом