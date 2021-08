сегодня



DAVID COVERDALE почтил память Майкла Финнигана



DAVID COVERDALE отреагировал на известие о смерти известного американского клавишника и вокалиста Майкла Финнегана, работавшего в студии и как туровый музыкант. Он скончался в возрасте 76 лет от рака почек.



«Очень грустно слышать новости о кончине этого фантастического человека и невероятного музыканта... Для меня было честью работать с ним над моим альбомом "Into The LIGHT"... Просто сердце разрывается...»



Майкл известен по записи хаммонд-партий для множества артистов, среди которых были CROSBY, STILLS & NASH, THE MANHATTAN TRANSFER, JANE'S ADDICTION, Etta James, Dave Mason, Joe Cocker, Dan Fogleberg, Ringo Starr, Maria Muldaur, James Ingraham, Tracy Chapman, Rod Stewart, John Hiatt, Leonard Cohen, Buddy Guy, Sam Moore, Curtis Salgado, Keb' Mo', Taj Mahal, Bonnie Raitt и многие другие. Он также записывал партии для фильмов и рекламных роликов.



Известность он получил после работы с Джими Хендриксом над альбомом "Electric Ladyland".



















+0 -0



просмотров: 326