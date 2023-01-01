сегодня



GLENN HUGHES — о вероятности сотрудничества с DAVID'ом COVERDALE'ом: «Окно возможностей закрывается»



В новом интервью болгарской радиостанции Z-Rock легендарный вокалист/басист Glenn Hughes обсудил вероятность сотрудничества со своим бывшим коллегой по группе DEEP PURPLE, вокалистом David'ом Coverdale'ом. 71-летний музыкант британского происхождения сказал:



«За последние 10 лет мы говорили об этом пару раз. Но David был очень занят, я тоже был занят. Так что окно возможностей закрывается, потому что я не знаю, как долго Дэвид хочет продолжать деятельность. А я просто чертовски занят... Если бы он сказал мне завтра: "Давай встретимся и, может быть, что-нибудь сделаем", я бы нашёл время, но я не жду этой возможности, потому что это время прошло. У нас замечательное наследие.



Многие люди хотели бы увидеть Glenn'a и David'a вместе ещё в одном туре. Но я не уверен, что это произойдёт... Я думаю, что фэны хотели бы этого. Нельзя сказать наверняка, но я не уверен».







+0 -0



просмотров: 162

