DOUG ALDRICH — о работе с DAVID'ом COVERDALE'ом



В новом интервью с Эндрю ДиСекко из VWMusic гитариста Doug'a Aldrich'a спросили, давал ли ему David Coverdale творческую свободу, когда он впервые присоединился к WHITESNAKE два десятилетия назад, на что он ответил:



«Сначала он не давал мне творческую свободу. Он хотел сыграть хиты в паре туров и создал группу заново. В 2005 году я поехал в тур в составе DIO — я вернулся в DIO — и David сказал: "Слушай, вернись домой. Не оставайся с Ронни [Джеймсом Дио]". И тогда я ответил ему: "Если мы хотим продвинуться с этой группой, мы должны придумать совершенно новую музыку WHITESNAKE". И он сказал: "Я не знаю, когда это будет, но мы с тобой в какой-то момент окажемся в студии. Я думаю об этом". И я воспринял это так: "Хорошо, я начну сочинять", и я начал представлять David'y музыку время от времени, она ему понравилась, и он пригласил меня сочинять с ним в 2006 году. Думаю, в 2007 году у нас была отличная серия сессий по сочинению песен, и мы записали альбом под названием "Good To Be Bad". Просто вначале он бы не особо настроен — я думаю, он обжёгся на музыкальной индустрии в целом — а когда мы начали выпускать альбомы, он начал возвращаться в неё».



Aldrich также заявил, что четыре песни на концертном альбоме WHITESNAKE "Live... In The Shadow Of The Blues" стали началом его совместной работы с David'ом:



«Это было в 2006 году. Работа с David'ом отличается именно этим: мы с ним сидели и придумывали идею, программировали драм-машину, я играл на басу и гитаре, а он пел. Эти песни были практически готовы — демо-записи были очень хороши. В какой-то момент, я уверен, он их выпустит».







