сегодня



ADRIAN VANDENBERG — о разногласиях с DAVID'ом COVERDALE'ом



Adrian Vandenberg признался в разногласиях с David'ом Coverdale'ом по поводу переиздания в 2021 году альбома WHITESNAKE "Restless Heart". Гитарист высказался об этом во время беседы с Eonmusic в конце августа этого года на фестивале Stonedead в Ньюарке, Великобритания.



Vandenberg, который был участником WHITESNAKE с 1987 по 1990 годы и с 1994 по 1997 годы, также рассказал о травме, из-за которой он не смог принять участие в записи альбома 1990 года "Slip Of The Tongue":



«У меня была серьёзная проблема с запястьем. Я был в отеле, работал над гитарными партиями, потому что уже записывал ритм-гитару, и почувствовал, что словно кто-то держит моё запястье, как будто на нём была тугая лента. У меня были всевозможные теории на этот счёт, но дело в том, что на него оказывалось сильное давление из-за успеха альбома 1987 года [одноимённый альбом WHITESNAKE, проданный миллионными тиражами], поэтому я сказал David'y: "Я должен отправиться домой и заняться здоровьем". Мы поговорили об этом и решили: "Нам нужен кто-то, кто сыграет эти партии", и мы оба подумали о Steve'e Vai'e.

Я знаю все теории, которые высказываются, но всё это полная чушь, это не так».



Vandenberg поведал о своей работе над переизданием в 2021 году альбома "Restless Heart", который первоначально был выпущен в 1997 году под вывеской DAVID COVERDALE & WHITESNAKE, и признался, что хотя он и участвовал в работе над альбомом, у него и Coverdale'a были разные представления о том, как он должен звучать:



«Дело в том, что у нас возникли разногласия по поводу направления. Поэтому Joel [Hoekstra, нынешний гитарист WHITESNAKE] удвоил партии ритм-гитары, которые я создал для альбома, чтобы немного усилить его».



Adrian рассказал о том, как первоначально записывался "Restless Heart":



«Это было странно, потому что демо-записи, которые мы сделали для "Restless Heart", тоже возвращали к тому, что WHITESNAKE — это блюз-рок-группа. Я всегда был фанатом WHITESNAKE, поэтому я точно знаю, какими должны быть WHITESNAKE, и я обсуждал это с David'ом в то время. Мы оба решили: "Это странный период, это 1990-е. Давайте вернём WHITESNAKE к тому, чем они были изначально, к блюз-року без излишеств, чрезмерной полировки и прочего. Как в песне "Too Many Tears". Вот в чём David особенно преуспел. У него мощный блюзовый голос, низкий регистр, и это просто великолепно. И я очень рад, что мы записали этот альбом».







+0 -0



просмотров: 244