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David Coverdale

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23 ноя 2021 : 		 Лидер WHITESNAKE призвал не политизировать пандемию

11 ноя 2021 : 		 COVERDALE — о предстоящем переиздании COVERDALE/PAGE: «Я очень доволен»

4 сен 2021 : 		 Басист WHITESNAKE — о том, когда последний раз общался с вокалистом

14 авг 2021 : 		 DAVID COVERDALE почтил память Майкла Финнигана

30 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у DAVID COVERDALE

29 июн 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «Я всегда бросал себе вызов как вокалисту»

12 май 2021 : 		 Умерла бывшая жена DAVID COVERDALE

14 апр 2021 : 		 DAVID COVERDALE продал дом

19 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE получил дозу

9 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом-2

27 фев 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «В переиздание COVERDALE/PAGE может войти новый материал»

14 дек 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом

12 дек 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо

2 дек 2020 : 		 Поздравления от DAVID COVERDALE

23 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»

10 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»

4 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла

15 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья

3 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски

11 сен 2020 : 		 DAVID COVERDALE перенёс операцию

23 июн 2020 : 		 DAVID COVERDALE ждёт операцию

26 май 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом более чем на два миллиона

12 апр 2020 : 		 DAVID COVERDALE опубликовал новое видео

3 апр 2020 : 		 Новая песня от DAVID COVERDALE

28 мар 2020 : 		 DAVID COVERDALE исполнил песню, посвящённую коронавирусу
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Лидер WHITESNAKE призвал не политизировать пандемию



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David Coverdale посетовал на политизацию пандемии коронавируса и сказал, что это «печальное зрелище».

Лидер WHITESNAKE затронул тему разрушительного воздействия пандемии на способность артистов выступать, творить и зарабатывать на жизнь своей музыкой во время обсуждения своего предстоящего «прощального» тура, начало которого запланировано на 2022 год:

«Похоже, я буду стоять на сцене в очень напряжённый эмоциональный момент, возможно, всхлипывая, как вы уже много раз видели, я буду благодарить людей, желать им оставаться в безопасности и благополучии и благодарить за это совместное путешествие.

Для того чтобы я смог завершить работу, и именно поэтому я подписываюсь под этим, я очень беспокоюсь о благополучии людей, которые придут посмотреть на нас, а также моей команды, моей группы. Будут применяться строгие медицинские протоколы.

Я — мишень для этого вируса. Я не могу понять политиков, которые политизируют этот вопрос, а не думают о здоровье. Это вопрос здоровья. И единственный способ избавиться от вируса — это если люди будут следовать советам учёных, врачей.
Я хорошо знаком с сообществом. Когда я смотрю на свою аудиторию, она разного возраста, разного цвета кожи. У меня очень здоровый баланс между мужчинами и женщинами... Так что это чувство общности есть на каждом моём шоу. Почему мы не можем перенять этот опыт?

У всего мира была прекрасная возможность собраться и вместе заняться этим вирусом, наподдать ему, но вместо этого было столько разногласий. Это печальное зрелище».

WHITESNAKE





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