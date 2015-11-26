Лидер WHITESNAKE призвал не политизировать пандемию
David Coverdale посетовал на политизацию пандемии коронавируса и сказал, что это «печальное зрелище».
Лидер WHITESNAKE затронул тему разрушительного воздействия пандемии на способность артистов выступать, творить и зарабатывать на жизнь своей музыкой во время обсуждения своего предстоящего «прощального» тура, начало которого запланировано на 2022 год:
«Похоже, я буду стоять на сцене в очень напряжённый эмоциональный момент, возможно, всхлипывая, как вы уже много раз видели, я буду благодарить людей, желать им оставаться в безопасности и благополучии и благодарить за это совместное путешествие.
Для того чтобы я смог завершить работу, и именно поэтому я подписываюсь под этим, я очень беспокоюсь о благополучии людей, которые придут посмотреть на нас, а также моей команды, моей группы. Будут применяться строгие медицинские протоколы.
Я — мишень для этого вируса. Я не могу понять политиков, которые политизируют этот вопрос, а не думают о здоровье. Это вопрос здоровья. И единственный способ избавиться от вируса — это если люди будут следовать советам учёных, врачей.
Я хорошо знаком с сообществом. Когда я смотрю на свою аудиторию, она разного возраста, разного цвета кожи. У меня очень здоровый баланс между мужчинами и женщинами... Так что это чувство общности есть на каждом моём шоу. Почему мы не можем перенять этот опыт?
У всего мира была прекрасная возможность собраться и вместе заняться этим вирусом, наподдать ему, но вместо этого было столько разногласий. Это печальное зрелище».
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