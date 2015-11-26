DAVID COVERDALE снизил цену на дом-2

DAVID COVERDALE ещё снизил цену на дом на озере Тахо. Изначально в апреле 2019 года дом был выставлен за 9,85 миллиона долларов, в апреле 2020-го стоимость упала до 7,65 миллиона, в ноябре он был выставлен за 7,2 миллиона долларов, а теперь за дом просят 6.8 миллиона долларов.
НELLECTOR
Evil3062
olly71
OneForSorrow
grgr
ПЫС. И всё же он бабка-транс.
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