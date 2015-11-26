сегодня



DAVID COVERDALE снизил цену на дом-2



DAVID COVERDALE ещё снизил цену на дом на озере Тахо. Изначально в апреле 2019 года дом был выставлен за 9,85 миллиона долларов, в апреле 2020-го стоимость упала до 7,65 миллиона, в ноябре он был выставлен за 7,2 миллиона долларов, а теперь за дом просят 6.8 миллиона долларов.













+1 -1



( 5 ) просмотров: 1034

