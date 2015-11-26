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David Coverdale

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9 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом-2

27 фев 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «В переиздание COVERDALE/PAGE может войти новый материал»

14 дек 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом

12 дек 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо

2 дек 2020 : 		 Поздравления от DAVID COVERDALE

23 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»

10 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»

4 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла

15 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья

3 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски

11 сен 2020 : 		 DAVID COVERDALE перенёс операцию

23 июн 2020 : 		 DAVID COVERDALE ждёт операцию

26 май 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом более чем на два миллиона

12 апр 2020 : 		 DAVID COVERDALE опубликовал новое видео

3 апр 2020 : 		 Новая песня от DAVID COVERDALE

28 мар 2020 : 		 DAVID COVERDALE исполнил песню, посвящённую коронавирусу
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|||| сегодня

DAVID COVERDALE снизил цену на дом-2



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DAVID COVERDALE ещё снизил цену на дом на озере Тахо. Изначально в апреле 2019 года дом был выставлен за 9,85 миллиона долларов, в апреле 2020-го стоимость упала до 7,65 миллиона, в ноябре он был выставлен за 7,2 миллиона долларов, а теперь за дом просят 6.8 миллиона долларов.

WHITESNAKE's DAVID COVERDALE Drops Another $400,000 From Asking Price Of Lake Tahoe Estate





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

НELLECTOR


9 мар 2021, 16:27		Подожду до миллиона рублей и возьму.

Evil3062


9 мар 2021, 17:43		Всевидяцее око над траходромом...

olly71


9 мар 2021, 17:49		В Штатах уже несколько лет упал спрос а значит и цены на элитное жильё но зато растут цены на 2-3-4 комнатные квартиры .

OneForSorrow


9 мар 2021, 18:06		Денег на вакцину не хватает?

grgr


9 мар 2021, 22:07		На три мильона баксов упал влёгкую, хуя се люди живут. Мне б одного за глаза на всё про всё.
ПЫС. И всё же он бабка-транс.


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