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DAVID COVERDALE получил дозу



DAVID COVERDALE сообщил, что получил первую дозу вакцины от COVID-19:



«В 2:45 получил первую дозу.... 1000 раз спасибо всем, кто участвовал... Какой УДИВИТЕЛЬНЫЙ Процесс!!!»







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