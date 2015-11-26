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David Coverdale

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19 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE получил дозу

9 мар 2021 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом-2

27 фев 2021 : 		 DAVID COVERDALE: «В переиздание COVERDALE/PAGE может войти новый материал»

14 дек 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом

12 дек 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо

2 дек 2020 : 		 Поздравления от DAVID COVERDALE

23 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»

10 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»

4 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла

15 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья

3 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски

11 сен 2020 : 		 DAVID COVERDALE перенёс операцию

23 июн 2020 : 		 DAVID COVERDALE ждёт операцию

26 май 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом более чем на два миллиона

12 апр 2020 : 		 DAVID COVERDALE опубликовал новое видео

3 апр 2020 : 		 Новая песня от DAVID COVERDALE

28 мар 2020 : 		 DAVID COVERDALE исполнил песню, посвящённую коронавирусу
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|||| сегодня

DAVID COVERDALE получил дозу



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DAVID COVERDALE сообщил, что получил первую дозу вакцины от COVID-19:

«В 2:45 получил первую дозу.... 1000 раз спасибо всем, кто участвовал... Какой УДИВИТЕЛЬНЫЙ Процесс!!!»

WHITESNAKE



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

НELLECTOR


19 мар 2021, 14:09		По глазам видно, что доза зашла.

sibterminator


19 мар 2021, 16:04		Чипировали!


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