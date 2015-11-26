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Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо



В рамках недавней беседы с Darren Paltrowitz лидер WHITESNAKE David Coverdale рассказал, почему принял решение о переезде в Сьерра-Неваду:



«После 10 лет дегенеративного артрита, после 12 лет или сколько их там, владея таким и правда огромным домом — четырёхэтажным и абсолютно непрактичным, под лифты на высоте 7000 футов, — вместо того, чтобы бороться за него, как я делал это при моём последнем разводе, я больше не могу им заниматься; я не могу с ним справиться. Но тут просто прекрасно — открытки от Бога на ежедневной основе. Это одно из самых красивых альпийских озёр в мире. Здесь нет высотных зданий. Нельзя строить выше уровня деревьев. Если люди прилетали из Лос-Анджелеса, то стояли на террасе, просто-напросто глотая частицы свежего воздуха. Но да — это славное, славное место».



На вопрос о том, что же привело его в этот район, он ответил:



«Ну, всё дело в налогах. Я был в налоговой эмиграции с 21 года. Когда альбом 1987-го года только начинал безумно продаваться, у нас была семичасовая встреча в Лос-Анджелесе, и они уговаривали меня поехать в Делавэр или Майами. В то время музыкальный бизнес, конечно же, был в Лос-Анджелесе. Так что я сказал: "Какое самое близкое место..." И, как ни странно, в школе я участвовал в проекте зимней Олимпиады в Скво-Вэлли. Так что я слышал об озере Тахо, но я не был знаком с его географией. И в первый же день я проснулся — я приехал посреди ночи. Там не было уличных фонарей — просто было черным-черно. Кажется, я закончил мировое турне, и у меня в заднице был настоящий улей ос. А на следующий день я проснулся всё ещё злым и ворчливым, и готовил кофе. Я открыл все жалюзи, и передо мной открылся этот потрясающий, великолепный вид, настолько невероятный, что я застыл в изумлении. Я взял кофе, спустился к лодочному причалу, сел там и почувствовал, как вся эта прогнившая дурная обстановка из всей той фигни, всех этих драм и мыльных опер, которыми сопровождаются все туры, просто по капле выходит из меня и опускается в воду. Это была экстраординарная встреча. Это было похоже на те голливудские приёмы в кино, когда ты вдруг замечаешь женщину, идущую в slo-mo, и твой напиток останавливается в slo-mo на полпути к твоему рту, и это любовь с первого взгляда — время замирает. Вот тогда был именно такой момент, и он повторяется из раза в раз!»













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