Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 57
*ANVIL изобрели спид/трэш-металл? 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 21
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 18
[= ||| все новости группы



*

David Coverdale

*



12 дек 2020 : 		 Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо

2 дек 2020 : 		 Поздравления от DAVID COVERDALE

23 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE о переиздании COVERDALE PAGE: «Могут быть сюрпризы!»

10 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE рассказал, что работать с RITCHIE BLACKMORE'ом было «умопомрачительно»

4 ноя 2020 : 		 DAVID COVERDALE раскритиковал DEEP PURPLE за то, как они поступили с ним на церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла

15 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE — о состоянии здоровья

3 окт 2020 : 		 DAVID COVERDALE критикует тех, кто не носит маски

11 сен 2020 : 		 DAVID COVERDALE перенёс операцию

23 июн 2020 : 		 DAVID COVERDALE ждёт операцию

26 май 2020 : 		 DAVID COVERDALE снизил цену на дом более чем на два миллиона

12 апр 2020 : 		 DAVID COVERDALE опубликовал новое видео

3 апр 2020 : 		 Новая песня от DAVID COVERDALE

28 мар 2020 : 		 DAVID COVERDALE исполнил песню, посвящённую коронавирусу
| - |

|||| сегодня

Лидер WHITESNAKE — о любви к озеру Тахо



*
zoom
*
* *
В рамках недавней беседы с Darren Paltrowitz лидер WHITESNAKE David Coverdale рассказал, почему принял решение о переезде в Сьерра-Неваду:

«После 10 лет дегенеративного артрита, после 12 лет или сколько их там, владея таким и правда огромным домом — четырёхэтажным и абсолютно непрактичным, под лифты на высоте 7000 футов, — вместо того, чтобы бороться за него, как я делал это при моём последнем разводе, я больше не могу им заниматься; я не могу с ним справиться. Но тут просто прекрасно — открытки от Бога на ежедневной основе. Это одно из самых красивых альпийских озёр в мире. Здесь нет высотных зданий. Нельзя строить выше уровня деревьев. Если люди прилетали из Лос-Анджелеса, то стояли на террасе, просто-напросто глотая частицы свежего воздуха. Но да — это славное, славное место».

На вопрос о том, что же привело его в этот район, он ответил:

«Ну, всё дело в налогах. Я был в налоговой эмиграции с 21 года. Когда альбом 1987-го года только начинал безумно продаваться, у нас была семичасовая встреча в Лос-Анджелесе, и они уговаривали меня поехать в Делавэр или Майами. В то время музыкальный бизнес, конечно же, был в Лос-Анджелесе. Так что я сказал: "Какое самое близкое место..." И, как ни странно, в школе я участвовал в проекте зимней Олимпиады в Скво-Вэлли. Так что я слышал об озере Тахо, но я не был знаком с его географией. И в первый же день я проснулся — я приехал посреди ночи. Там не было уличных фонарей — просто было черным-черно. Кажется, я закончил мировое турне, и у меня в заднице был настоящий улей ос. А на следующий день я проснулся всё ещё злым и ворчливым, и готовил кофе. Я открыл все жалюзи, и передо мной открылся этот потрясающий, великолепный вид, настолько невероятный, что я застыл в изумлении. Я взял кофе, спустился к лодочному причалу, сел там и почувствовал, как вся эта прогнившая дурная обстановка из всей той фигни, всех этих драм и мыльных опер, которыми сопровождаются все туры, просто по капле выходит из меня и опускается в воду. Это была экстраординарная встреча. Это было похоже на те голливудские приёмы в кино, когда ты вдруг замечаешь женщину, идущую в slo-mo, и твой напиток останавливается в slo-mo на полпути к твоему рту, и это любовь с первого взгляда — время замирает. Вот тогда был именно такой момент, и он повторяется из раза в раз!»

WHITESNAKE





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 29

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом